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Знищили 13 "Кинджалів": командир зенітників Яременко отримав звання Героя України

Юлія Куришко
28 червня 2023, 19:57 оновлено 28 червня, 20:05
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Церемонія нагородження відбулася у сесійній залі Верховної Ради.
Знищили 13 'Кинджалів': командир зенітників Яременко отримав звання Героя України
Зеленський нагородив Сергія Яременка / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео 1+1

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

"Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний "Граніт" витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні - червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100-відсотковий результат", - про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України на сторінці у Facebook.

Знищили 13 'Кинджалів': командир зенітників Яременко отримав звання Героя України
Сергій Яременко отримав нагороду / скріншот: відео 1+1

Яременко зазначив, що в порівнянні з минулим роком в Україні набагато потужніший рівень протиповітряної оборони.

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"Завдяки цілому комплексу заходів введення в оману противника, постійній зміні позицій, різним тактичним прийомам нам вдалось обійти систему теорії ймовірності", – додав він.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Херсонської області: провів нараду і нагородив воїнів ЗСУ. Президент вручив державні нагороди військовим, які захищають Херсонську область від російських окупантів.

Зеленський нагородив Патрона медаллю і познайомив знаменитого пса-сапера з Трюдо. У присутності Трюдо Зеленський нагородив українських саперів, які оволоділи канадськими технологіями розмінування.

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