УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві - "приліт" по багатоповерхівці, десятки постраждалих: подробиці ракетного удару

Анна Ярославська
2 січня 2024, 07:18оновлено 2 січня, 09:21
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО та падіння уламків у різних районах Києва.
Повітряна тривога, ракетний удар
У Києві повітряні сили збивають російські ракети / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Вранці 2 січня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим по всій території України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Повітряних силах повідомили про те, що окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

Новина доповнюється...

відео дня

09:09 Кількість постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, зросло до 16 осіб.

15 із них медики госпіталізували.

09:02 У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа виникла на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.

08:54Мер Кличко уточнив, що станом на зараз відомо про 12 постраждалих. Їх госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

Одній людині надали допомогу на місці.

08:34 У багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, постраждали 10 людей. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби.

08:24 Оперативна інформація від мера Києва Віталія Кличка:

  • У Подільському районі пожежі в декількох місцях.
  • У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
  • У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
  • В Оболонському - палає складське приміщення.
  • У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстренні служби.

08:14 "Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - повідомив мер Кличко.

08:10 У ДТЕК повідомили, що в Києві через ракетну атаку Росії тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах

"Щойно ситуація безпека дозволить, обов'язково повернемо всім світло", - йдеться у повідомленні.

08:01 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.

"У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу", - йдеться у повідомленні.

У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

07:54Повітряні сили попередили: "Кинджали у напрямку Києва!"

07:51 "Попередньо зафіксовано падіння решток у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - повідомила столична влада.

07:47 У Печерському районі зафіксовано падіння уламків ракети на житловий будинок. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місця викликів, повідомили в КМВА.

07:43 Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі уламки впали на територію складських приміщень, у Голосіївському районі – на відкритій ділянці.

"Оперативні служби прямують на місця. Знаходьтесь в укриттях", - написав Попко.

07:39 "Імовірно аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Сумської області в напрямку Києва", - попередили у Повітряних силах.

07:38 "Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце", - повідомив мер Кличко.

07:28 "Ракети в Житомирській області також змінили курс на Київ!", - повідомили в ПС ЗСУ.

07:25 У Повітряних силах попередили: "Київ - перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку".

07:20 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

"Лунають вибухи на Оболоні", - додав Кличко.

07:12 Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО.

"Повітряна тривога триває! У столицях і регіонах працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!",- йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні

У ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.

У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви

08:18 Україна
Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

08:10 Україна
Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

08:05 Україна
Всі головні новини

Популярне

Наталія Могилевська стала матір'ю: співачка показала фото дітей 11981

Наталія Могилевська стала матір'ю: співачка показала фото дітей

Проблема - не в Україні : Путін видав нову заяву про завершення війни 8198

"Проблема - не в Україні": Путін видав нову заяву про "завершення" війни

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз 6708

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

Гримлять вибухи: у Києві та області тривога через атаку дронів-камікадзе 5173

Гримлять вибухи: у Києві та області тривога через атаку дронів-камікадзе

Останні новини

09:11

Вдарять морози до -15: синоптик назвала дату різкого похолодання

08:50

Гороскоп на завтра 3 січня 2024: Терезам - зміни на краще, Рибам - просити про допомогу

08:18

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви

08:10

Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

08:05

Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

Що станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнозиЩо станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнози
07:18

У Києві - "приліт" по багатоповерхівці, десятки постраждалих: подробиці ракетного удару

06:51

Вночі Київ був атакований дронами, спалахнули пожежі

06:37

Куди насправді цілять окупанти своїми ракетамиПогляд

06:16

РФ запустила по Україні крилаті ракети, оголошена тривога: що відомо

Реклама
03:30

ЗСУ загнали окупантів у капкан: названо плацдарм для утилізації росіян

02:40

Красуня-дочка Касселя і Белуччі побалувала фанатів свіжими фото з бойфрендом

01:24

Будуть як нові: як правильно вивести плями зі скатертин і не пошкодити їх

01 січня, понеділок
23:45

"Стосується всіх": Зеленський жорстко висловився з питання мобілізації

23:26

Можна їсти шоколад і пити каву: 25 продуктів, які виведуть вас з новорічного похмілля

23:00

Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як пережила зради чоловіка

22:58

"Путін – тварина": Зеленський відверто назвав головне завдання України у війні

22:07

Публічно сварилися: Лопес і Аффлека зловили папараці на дорогому курорті

21:41

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

21:27

Яких наслідків варто чекати від закону про мобілізацію: прогноз експерта

21:10

Китайський гороскоп на січень 2024: кому із знаків зодіаку перший місяць року припаде до душі

Реклама
20:56

"Були влучання": Зеленський назвав постраждалі від "прильотів" області України

20:17

Ксенія Мішина показала карколомний образ в червоно-чорних тонах

20:00

Буде набагато легше: як швидко позбутися від нудоти

19:49

Скандальний салют під час тривоги в новорічну ніч запустив росіянин: його знайшли

19:49

Знищено людей заступника голови АП Путіна: деталі удару по окупантах у Донецьку

19:22

Місячний календар 2 січня 2024 року: яка подія може обернутися проти вас

19:16

Прогнози на 2024: в нас з’являться далекобійні ракети і аналоги шахедівПогляд

18:46

"Як зомбі їдуть": РФ перекинула резерви й пішла на штурм важливого вузла на сході

18:28

Окупанти вдарили по житловому будинку в Сумах 1 січня: подробиці про трагедію

18:02

"Зрушення лінії фронту": Коваленко розкрив про загрози у другій половині 2024 року

17:59

Бан на рахунки й банківські картки: експерт оцінив підхід до боротьби з ухилянтами

17:57

Що потрібно робити зі старим гаманцем: як не накликати на себе злидні

17:51

Як зберігати відкрите шампанське і куди діти залишки: використати можна навіть напій, що видихнувся

17:37

"Переломний момент на фронті": експерт розкрив, як F-16 визволятимуть окуповані території

17:30

Навіть не привітав: що Путін придумав на Новий рік для своїх громадян

17:03

День ангела в січні 2024: цікаві імена для народжених в цьому місяці дітей

16:34

Віктор Павлік показав фанатам свого старшого сина і дорослого онука

16:31

Гримлять вибухи: у Києві та області тривога через атаку дронів-камікадзе

16:21

"І сьогодні, і завтра": Путін цинічно погрожує новими атаками по Україні

16:17

Ілон Маск завадив ЗСУ атакувати бухту в Криму - ЗМІ

Реклама
15:52

В СБУ натякнули на удари по підводних човнах окупантів РФ у Чорному морі

15:46

Жінка поділилась лайфхаком, як за секунди відмити чашки від нальоту після чаю

15:42

"Проблема - не в Україні": Путін видав нову заяву про "завершення" війни

15:39

Податок 18% на перекази з картки на картку: Гетманцев дав коментар

14:55

Зірка "Одного разу під Полтавою" розповіла, чому її чоловік-нардеп не пішов на фронт

14:51

Україна розширила можливості вести війну: чого чекати цього рокуПогляд

14:41

Як відмити плитку у ванній кімнаті: ефективні засоби та поради

14:00

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум в Україні зросли: який розмір виплат

13:52

До або після Водохреща: коли потрібно прибирати новорічну ялинку за церковними і народними звичаями

13:20

Вибухи в передмісті Токмака: ЗСУ "привітали" окупантів з Новим роком

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти