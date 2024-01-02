У Києві - "приліт" по багатоповерхівці, десятки постраждалих: подробиці ракетного удару

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО та падіння уламків у різних районах Києва.

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У Києві повітряні сили збивають російські ракети / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Вранці 2 січня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим по всій території України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Повітряних силах повідомили про те, що окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

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09:09 Кількість постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, зросло до 16 осіб.

15 із них медики госпіталізували.

09:02 У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа виникла на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.

08:54Мер Кличко уточнив, що станом на зараз відомо про 12 постраждалих. Їх госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

Одній людині надали допомогу на місці.

08:34 У багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, постраждали 10 людей. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби.

08:24 Оперативна інформація від мера Києва Віталія Кличка:

У Подільському районі пожежі в декількох місцях.

У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

В Оболонському - палає складське приміщення.

У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстренні служби.

08:14 "Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - повідомив мер Кличко.

08:10 У ДТЕК повідомили, що в Києві через ракетну атаку Росії тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах

"Щойно ситуація безпека дозволить, обов'язково повернемо всім світло", - йдеться у повідомленні.

08:01 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.

"У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу", - йдеться у повідомленні.

У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

07:54Повітряні сили попередили: "Кинджали у напрямку Києва!"

07:51 "Попередньо зафіксовано падіння решток у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - повідомила столична влада.

07:47 У Печерському районі зафіксовано падіння уламків ракети на житловий будинок. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місця викликів, повідомили в КМВА.

07:43 Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі уламки впали на територію складських приміщень, у Голосіївському районі – на відкритій ділянці.

"Оперативні служби прямують на місця. Знаходьтесь в укриттях", - написав Попко.

07:39 "Імовірно аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Сумської області в напрямку Києва", - попередили у Повітряних силах.

07:38 "Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце", - повідомив мер Кличко.

07:28 "Ракети в Житомирській області також змінили курс на Київ!", - повідомили в ПС ЗСУ.

07:25 У Повітряних силах попередили: "Київ - перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку".

07:20 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

"Лунають вибухи на Оболоні", - додав Кличко.

07:12 Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО.

"Повітряна тривога триває! У столицях і регіонах працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!",- йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні

У ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.

У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.

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