Patriot у дії: ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету РФ Кинджал

Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал".
Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram-каналі.
"Вітаю український народ з історичною подією!Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав Олещук.
Він також додав, що російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.
Що відомо про успішну роботу ЗРК Patriot
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України змогли збити гіперзвукову крилату ракету РФ Х-47 "Кинджал", яка раніше залишалася недосяжною для української ППО.
Про це йдеться в матеріалі Defense Express. При цьому видання публікує фото уламків, у тому числі носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 "Кинджал", якою окупанти намагалися вдарити по Києву в ніч на 4 травня.
"Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал" близько 02:40 4 травня в небі над Києвом", - йдеться в повідомленні.
Ракетні атаки РФ
Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.
Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.
У Київській ГВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.
Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.
"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.
Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
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