"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

Юрій Берендій
30 листопада 2025, 11:58
Вихід України на кордони 1991 року не гарантує завершення війни, адже стратегія виснаження - спрямована на дестабілізацію країни, вказав Залужний.
Який вирішальний удар готує Росія для України

Про що сказав Залужний:

  • Військові дії залишаються головним інструментом для досягнення політичних цілей
  • Росія може готувати вирішальний удар
  • Ціль ворога - доведення країни до розпаду і громадянської війни

Військові операції й надалі залишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною чи фінальною стадією. Дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу та завдання значних фінансових витрат. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

"Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута", - вказав він.

Залужний наголошує, що навіть у разі виходу Збройних сил України на кордони 1991 року війна не обов’язково завершиться, адже за наявності ресурсів і готовності російське суспільство та економіка можуть дозволити РФ продовжувати агресію. Водночас стабільна українська економіка та ефективна внутрішня й зовнішня політика здатні змінювати ситуацію на фронті, впливаючи на можливості й настрої Росії.

За його словами, стратегія виснаження має на меті створення умов для вирішального удару, який може зламати країну одночасно в економічній та політичній площинах. Супротивник намагається виснажити Україну через бойові дії, змусивши нас витрачати ресурси та зазнавати втрат. В умовах такої стратегії більш доцільною стає боротьба не за конкретні територіальні ділянки, а за ключові символічні об’єкти, перетворення яких на укріплені точки лише підіграє задумам ворога.

"Мабуть, останнє, що потрібно додати про стратегію виснаження. Справді, у рамках такої стратегії всі операції характеризуються тим, що мають обмежену мету. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному й економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару. У стратегії виснаження є свій вирішальний удар. І якщо для противника – це доведення країни до розпаду через військові дії, політичну й економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна. Це громадянська війна", - вказав він.

Залужний наголосив, що громадянська війна фактично є тим вирішальним ударом, до якого Росія послідовно прагне, застосовуючи стратегію виснаження. Він зауважив, що за відсутності узгодженого бачення нової системи безпеки навіть на рівні Європи така війна може виникнути не лише як наслідок досягнення політичних цілей, але й, парадоксально, в результаті "справедливого миру", який без гарантій безпеки та дієвих фінансових механізмів лише переведе протистояння з Росією в нову фазу – внутрішнього конфлікту.

За його словами, саме майбутні ризики та виклики доводять, що чітке визначення політичної мети є не тільки завданням для армії, а й установкою для політичної підготовки до війни, яка охоплює економічні, внутрішні та зовнішньополітичні аспекти. Аналіз розвитку війни має сформувати спільну мету, що поєднає військовий, політичний та економічний вимір.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна, розв’язана Росією проти України, ймовірно триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій.

За його оцінкою, до цього часу Росія навряд чи зможе досягти помітних успіхів на полі бою та ймовірно зіткнеться з міцною українською обороною. Він зазначив, що ситуація до березня виглядає відносно передбачуваною, однак подальший перебіг війни визначатиметься станом російської економіки та армії, спроможністю українських сил і рівнем підтримки з боку Заходу. Саме ці фактори вплинуть на те, чи відбудеться перелом після цього періоду.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Китаю з робочим візитом, і одним із головних завдань поїздки стане спроба переконати китайське керівництво вплинути на Кремль у питанні припинення війни Росії проти України

Останніми днями російська влада та пропагандисти активно поширюють вигадану тезу про нібито критичний стан української оборони. Насправді така риторика не має нічого спільного з реальними подіями і, за оцінкою аналітиків, переслідує цілком конкретні політичні цілі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку українського посла у Великій Британії, екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для країни-агресора ключовою ціллю є не стільки контроль над окупованими територіями, скільки сама Україна — її державність, незалежність та потенціал, який має стати для РФ "воротами" до Європи.

Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

