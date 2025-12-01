Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

Перехоплені таємні документи свідчать, що війська РФ готують хвилю атак на Херсон та його інфраструктуру, щоб зробити в місті екологічну катастрофу.

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - опубліковано таємні накази військам РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі розслідування:

Росія має намір посилити удари по Херсону

Удари ворога можуть спричинити екологічну катастрофу для Чорноморського регіону

Російські війська після звільнення Херсона взяли курс на регулярні удари по місту, щоб залякати місцевих жителів. Кремль прагне не лише перетворити великий населений пункт на руїну, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія. Про це йдеться у розслідуванні 24 каналу, яке вдалось провести з посиланням на листування військовослужбовця 98 повітряно-десантної дивізії майора Олексія Яценка, отримане від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія.

Із перехопленого бойового наказу випливає, що підрозділи російської армії готують подальше посилення атак та воєнних злочинів проти мирного населення Херсона. Зазначається, що якщо агресора не зупинити, негативні наслідки можуть охопити весь Чорноморський регіон.

Згідно із листуванням російського офіцера, війська РФ планують форсувати Дніпро та зайняти мікрорайон Корабел, який, згідно з радянськими картами, використаними окупантами, розташований на Карантинному острові.

Паралельно із наступальними діями вони мають намір посилити удари по енергетичних об’єктах та водоочисних спорудах Херсона, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети.

"І якщо плани ворога щодо форсування Дніпра виглядають достатньо амбітними та ефемерними, наміри посилити атаки на місто з повітря є більш ніж загрозливими", - йдеться у матеріалі.

За даними аналітиків ISW, Росія не має достатньо сил для захоплення Херсону. Втім, метою росіян є повне знищення критичної інфраструктури міста, аби зробити його абсолютно непридатним для життя. Це частина вже випробуваного сценарію і саме про такі плани попереджала Херсонська ОВА ще у 2024 році.

У матеріалі розслідування наголошується, що після підриву Каховської ГЕС та постійних російських обстрілів енергетична й водоочисна інфраструктура Херсона працює на межі своїх можливостей. Уже нині концентрація неочищених і частково очищених стоків перевищує допустимі норми за мінералізацією, хлоридами та фосфатами у 1,2–4,2 раза. Про це свідчать дані з наукової роботи Світлани Скок із Херсонського державного аграрно-економічного університету. Якість води в Дніпрі в зоні впливу цих стоків класифікується як "дуже брудна" або навіть "надзвичайно брудна".

Експерти попереджають, що у разі знищення Херсонської ТЕС та елементів енергетичних мереж може виникнути "ефект доміно", адже знеструмлення одразу зупинить роботу насосних станцій водозабору, каналізаційних насосів і очисних споруд.

Зазначається, що зупинка каналізаційних насосів спричинить переповнення колекторів за 6–12 годин, оскільки стоки не надходитимуть на очищення. У результаті самоплинні ділянки каналізаційної мережі, 70% якої перебувають у критично поганому стані, почнуть руйнуватися та прориватись через зношеність комунікацій і неможливості їх ремонту при регулярних обстрілах.

У розслідуванні йдеться про те, що у разі знищення очисних споруд у Комишанах, що мають потужність 250 тисяч м³ на добу, всі неочищені стоки напряму потраплятимуть у Дніпро. Відсутність біологічного очищення призведе до скидання органічних речовин, патогенів та важких металів безпосередньо в Дніпро-Бузький лиман, який з’єднаний із водами Чорного моря. Це один із найважливіших районів для нересту риби, сезонних міграцій морських видів і природної фільтрації води завдяки мідіям та устрицям. Забруднення може спричинити руйнування нерестових зон і втрату наступних поколінь риби, масову загибель природних біофільтрів, які вже скоротили свою чисельність після підриву Каховської ГЕС, токсичне накопичення важких металів у донних відкладеннях, що становитиме тривалу загрозу екосистемі, а також евтрофікацію водойм через надмірне збагачення їх поживними речовинами.

Важливим чинником масштабності можливих наслідків є те, що Херсон розташований безпосередньо біля Чорного моря. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році акваторія вже зазнала серйозної шкоди: науковці тоді фіксували різке зменшення солоності та масове "цвітіння" води через потрапляння величезної кількості мікроорганізмів.

Серед завдань, які переслідував підрив греблі, було створення умов для розвитку токсичних водоростей і подальше забруднення чорноморських берегів країн НАТО — про це російські джерела навіть писали відкрито.

Забруднена вода могла б досягти пляжів Румунії, Болгарії та Туреччини. У 2023 році найгіршого вдалося уникнути завдяки тому, що Каховська ГЕС стояла високо за течією Дніпра. Але Херсон знаходиться фактично на межі з морем, тож шлях отруйної води до Чорного моря буде значно коротшим.

"І йдеться не лише про стоки. За умов високої концентрації, феномен "чорноморського цвітіння води" призведе до розвитку ціанобактерій. У Чорному морі існує близько двадцяти видів ціанобактерій, які виділяють небезпечні токсини. Ці синьо-зелені водорості здатні раптово нарощувати чисельність (так зване цвітіння води, algae bloom), і виділяти велику кількість токсинів у випадку забруднення води органічними речовинами. Наприклад, синьо-зелена водорость мікроцистіс (Microcystis aeruginosa), виділяє токсини, які уражають печінку та нервову систему. Викиди побутових, сільськогосподарських та промислових стічних вод є однією з основних причин, що провокують цвітіння води, а самі спалахи цвітіння мають значний негативний вплив на здоров'я людей, вилов риби, аквакультуру тощо", - йдеться у тексті розслідування.

У розслідуванні попереджається, що токсичні викиди, пов’язані з масовим "цвітінням" забрудненої чорноморської води, можуть спричинити серйозні економічні збитки для прибережних держав. Забруднення морепродуктів, погіршення здоров’я населення та масові банкрутства підприємств аквакультури можуть фактично знищити промислове рибальство в регіоні вже за кілька років. Під ударом опиняється не тільки Україна — ризики поширюються й на країни НАТО, адже це стає частиною гібридної війни РФ проти ЄС.

Насамперед постраждає Румунія, оскільки район Чорного моря біля дельти Дунаю отримує забруднення як зі стоку Дунаю, так і з українських вод. Риба, що мігрує з цих територій, накопичуватиме важкі метали й стане небезпечною для вживання, що може коштувати румунській рибальській галузі десятків мільйонів євро щороку. Курортні пляжі Констанци, Мамаї та Венус-Мангалії ризикують постраждати від токсичних водоростей і "червоних припливів", що спричинить втрати сотень мільйонів євро в туристичній сфері. Крім того, під загрозою зникнення опиняються мідієві ферми в дельті Дунаю, адже молюски накопичують токсини, що фактично знищить румунський експорт мідій.

Яка ціль російських атак - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що Росія перейшла до нової тактики масового терору проти України, намагаючись зробити великі міста, зокрема столицю, непридатними для життя.

Він пояснив, що удари по критичній інфраструктурі та енергетичних об’єктах не мають військового сенсу, адже їхня головна мета — примусити українське суспільство до капітуляції.

На думку Жданова, російське керівництво вдалося до цієї стратегії, бо не має інших інструментів для досягнення своїх цілей.

Удари по Херсону – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 листопада російські війська атакували херсонський громадський транспорт, скинувши вибухівку з дрона на маршрутний автобус. Серед постраждалих опинилася 14-річна дівчинка, повідомили в обласній прокуратурі.

Вранці 29 жовтня російські війська здійснили удар по дитячій лікарні в Херсоні, внаслідок чого є поранені діти та медичний персонал закладу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У ніч на 24 жовтня та протягом ранку окупанти продовжували обстрілювати житлові райони Херсона. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

