Росіяни заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW розповіли правду

Американські аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити, що окупаційні війська знищили в Україні американську ППО Patriot, про що напередодні заявили.

Зазначається у свіжому звіті ISW, що російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня. Вони стверджували, що знищили дві системи протиповітряної оборони на сході України.

В ISW вважають, що Міноборони Росії ще не переглянуло свої попередні заяви про знищення української системи С-300.

Також аналітики ISW звернули увагу на висновки OSINT-акаунтів про те, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони Patriot, хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.