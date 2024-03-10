Росіяни заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW розповіли правду

Російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-zayavili-pro-znishchennya-patriot-v-ukrajini-v-isw-rozpovili-pravdu-10548794.html Посилання скопійоване

Чи правда, що РФ знищила Patriot в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Американські аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити, що окупаційні війська знищили в Україні американську ППО Patriot, про що напередодні заявили.

Зазначається у свіжому звіті ISW, що російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня. Вони стверджували, що знищили дві системи протиповітряної оборони на сході України.

"9 березня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито російські війська вдарили ракетами "Іскандер" по українській зенітно-ракетній установці С-300 поблизу Покровська Донецької області. Російські джерела поширили додаткові відеозаписи наслідків удару, на яких нібито видно знищені німецькі вантажівки MAN KAT1, які можуть бути використані як база для пускових установок ППО Patriot", - зазначили у повідомленні. відео дня

В ISW вважають, що Міноборони Росії ще не переглянуло свої попередні заяви про знищення української системи С-300.

Також аналітики ISW звернули увагу на висновки OSINT-акаунтів про те, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони Patriot, хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, що РФ розконсервувала до 40% резервів танків. В ISW розповіли про серйозну проблему окупантів. Якщо Росія збереже нинішній темп операцій, то "залишки російських запасів скоротяться упродовж наступних кількох років".

В ISW розкрили, що ЗСУ провели успішну контратаку біля Авдіївки. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої. Війська РФ наступають в напрямку Тоненького.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.