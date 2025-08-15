"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

Росіяни хотіли взяти під контроль східну частину Сумської області, вийти на відстань пострілу зі ствольної артилерії, вважає Кузан.

Росіяни хотіли знищити Суми / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/Kuzan.Sergii

Що сказав Сергій Кузан:

Захоплення Сум передбачало б також перерізання логістики між Сумами і Харковом

Бригада "Хартія" деокупує північ Харківщини

Сили оборони на Сумському напрямку мають значні успіхи, завдяки яким вдається зменшити загрозу просування ворога вглиб Сумської області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Я вважаю, що значення цих успіхів недооцінене, і ми приділяємо Сумській області мало уваги. Хоча нашому угрупованню вдалося фактично повторити неймовірний успіх минулого року на півночі Харківщини. Пам'ятаєте, скільки тоді було панічних заяв, що ворог уже зайшов і повторить свій успіх 2022 року, коли стояв на кільцевій Харкова й обстрілював місто зі ствольної артилерії (зокрема, ми пам'ятаємо ті жахливі кадри з Північної Салтівки)? Те ж саме росіяни планували зробити із Сумами", - сказав експерт. відео дня

За його словами, росіяни хотіли взяти під контроль східну частину Сумської області, вийти на відстань пострілу зі ствольної артилерії і просто знищувати місто.

"Путін у своїх зверненнях намагався загорнути це під вигляд "буферної зони" або "демілітаризованої зони", але, по суті, йшлося про окупацію. При цьому він публічно заявив, що не має наміру окупувати Суми. Це свідчило лише про те, що, за розрахунками російських військових, наявних сил у 50-70 тисяч бійців недостатньо для захоплення обласного центру. Але він чітко дав зрозуміти: якщо українська оборона на цьому відрізку виявиться слабкою і в них з'явиться ресурс, вони здійснять окупацію", - стверджує він.

На думку Кузана, захоплення Сум передбачало б також перерізання фронтової логістики між Сумами і Харковом. Це головна рокадна дорога, і її втрата призвела б до обвалу північної частини фронту і перерізання сполучення між Харковом, Сумами та північчю Чернігівщини.

"Таке вклинювання ворога створює плацдарм для подальшого просування. До речі, зараз вони прямо кажуть: "Віддайте нам Донецьку область", - щоб отримати таке ж вклинювання між Харківською та Дніпропетровською областями. Це був би зручний плацдарм для подальшого наступу. І ось подивимося, що сталося: наші сили оборони успішно вразили всі основні вогневі точки противника, їхні бази і навіть усе командування елітних морських піхотинців - 155-ї бригади ЗС РФ", - заявив Кузан.

Усе це командування було виявлено українською розвідкою і знищено точними ударами, зазначив він.

"Нове командування також ліквідували, а потім було перебито всю логістику на Сумському напрямку. І тепер давайте подивимося на Харківську область, де успішно, поступово і планомірно бригада "Хартія" деокупує північ Харківщини. Зараз та сама ситуація така, що село за селом, населений пункт за населеним пунктом ми поступово відбиваємо в окупанта. І, розумієте, всім цим словам Путіна і його планам не судилося збутися - вони зазнали краху", - додав експерт.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повністю зачистили Покровськ Донецької області від диверсійних груп РФ. Про це 15 серпня повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. За повідомленням пресслужби корпусу, наразі українські військові контролюють територію, а місцеві безпечно пересуваються містом.

Українським військовим успішно вдалося здійснити певне просування на Лиманському напрямку, про що повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті.

У Сумській області Силам оборони вдалося відтіснити російські війська за державний кордон, повідомив представник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Українські сили на Сумщині близькі до стабілізації ситуації лінії фронту.

Про персону: Сергій Кузан Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Выключи Российское", пише Вікіпедія. Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

