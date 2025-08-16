Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з Трампом

Путін намагався уникнути запитань, які ставили йому журналісти.

Путін на зустрічі з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Путін і Трамп зустрілися на Алясці для переговорів

Путін поводився неадекватно

Диктатор намагався уникати журналістів

Російський диктатор Володимир Путін прилетів на Аляску з метою проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом. З перших хвилин він себе почав дивно поводити. Відео із зустрічі вже розлетілися в Мережі.

Після того, як Путін вийшов із літака, журналістка намагалася поставити йому запитання про те, чи припинить він убивати мирних жителів. Однак замість того, щоб відповісти, диктатор почав вдавати, ніби зовсім не чує те, що йому кажуть.

Дивіться відео з дивною поведінкою Путіна:

Путін на зустрічі з Трампом / фото: скріншот

Незабаром перед початком переговорів із Трампом журналісти знову спробували поставити Путіну важливі запитання. Вони стосувалися війни в Україні та довіри до самого диктатора. У цей момент він ніби відчув весь спектр емоцій.

Путін знову почав робити вигляд, ніби він нічого не чує, не розуміє. У нього постійно корчилося обличчя. Путін намагався показати, що він здивований, разом із цим він нібито був здивований і навіть намагався сміятися.

Дивіться відео з дивною поведінкою Путіна:

Путін на зустрічі з Трампом / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, літаки Володимира Путіна і Дональда Трампа вже приземлилися на Алясці, де має відбутися спільний саміт за участю президентів Росії і США.

Після прибуття на Аляску російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін опинився в центрі скандалу через запитання журналістів про Україну.

Що відомо про Аляску / Інфографіка: Главред

Путін прибув для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, і хоча зустріч уже почалася, напружена атмосфера виникла майже одразу. Делегації обох сторін розмістилися на стільцях, імовірно, для спільного фото, після чого журналістам дали зрозуміти, що їм слід покинути зал.

Також стало відомо про те, що Путін привіз Трампу пачку документів щодо України. Він узяв із собою стос документів і карт, якими намагається просувати кремлівський міф про "штучність" української держави.

Інші новини:

