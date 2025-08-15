Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

Коротко:
- Як Брітні Спірс впоралася з пікантною ситуацією
- Що вона робила
Брітні Спірс майстерно впоралася з проблемою сукні, коли її груди вирвалися назовні під час чергового танцювального відео.
Як пише Page Six, у кліпі, опублікованому в середу, виконавиця хіта танцювала під хіт Джанет Джексон 1993 року "Any Time, Any Place" у блискучій золотій мінісукні та на високих підборах у своєму розкішному будинку.
Коли її груди, очевидно, вислизнули з-під крихітної сукні, вона змонтувала відео, прикривши їх емодзі жовтих кольорів. 43-річна виконавиця хіта "Oops, I Did It Again" змахнула довгим хвилястим світлим волоссям перед камерою, човгаючи мармуровою підлогою.
Поп-принцеса також крутилася, хапалася за груди і трохи крутилася під час імпровізованого танцю. Мама двох дітей часто посміхалася під час сольного номера.
Голлівуд - останні новини:
Вас також може зацікавити:
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
