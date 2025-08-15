Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

Популярна співачка Брітні Спірс знову здивувала своїм танцем.

Брітні Спірс знову взялася за старе / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

Як Брітні Спірс впоралася з пікантною ситуацією

Що вона робила

Брітні Спірс майстерно впоралася з проблемою сукні, коли її груди вирвалися назовні під час чергового танцювального відео.

Як пише Page Six, у кліпі, опублікованому в середу, виконавиця хіта танцювала під хіт Джанет Джексон 1993 року "Any Time, Any Place" у блискучій золотій мінісукні та на високих підборах у своєму розкішному будинку.

Брітні Спірс / ua.depositphotos.com

Коли її груди, очевидно, вислизнули з-під крихітної сукні, вона змонтувала відео, прикривши їх емодзі жовтих кольорів. 43-річна виконавиця хіта "Oops, I Did It Again" змахнула довгим хвилястим світлим волоссям перед камерою, човгаючи мармуровою підлогою.

Поп-принцеса також крутилася, хапалася за груди і трохи крутилася під час імпровізованого танцю. Мама двох дітей часто посміхалася під час сольного номера.

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

