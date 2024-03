РФ розконсервувала до 40% резервів танків: в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів

Країна-агресорка Росія уже вивезла зі сховищ під відкритим небом від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, це відсоткове співвідношення відрізняється залежно від моделі.

До такого висновку дійшли дослідники, аналізуючи дані з відкритих джерел та супутникові знімки, розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). В ISW зазначили, що, згідно з оцінкою старшого наукового співробітника програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, Росія найімовірніше вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах може продовжувати зберігатися "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

Також Массікот зазначила, що якщо Росія збереже нинішній темп операцій, то "залишки російських запасів скоротяться упродовж наступних кількох років".

В ISW зазначили, що не можуть самостійно перевірити цей звіт.

У той же час в Інституті вивчення війни зауважили, що у звітах про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого йдеться про відновлені і модернізовані танки, які взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

В ISW зазначили, що подібні оцінки можуть свідчити про те, що країна-агресорка Росія використовує техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, при цьому в неї не виходить компенсувати втрати на полі бою за допомогою нового виробництва.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що Росія може зіткнутися з нестачею військової техніки в найближчі кілька років, якщо нинішній темп їхніх втрат техніки збережеться або навіть прискориться, а рівень виробництва залишиться незмінним.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.