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РФ розконсервувала до 40% резервів танків: в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів

Альона Вороніна
10 березня 2024, 07:45
"Виробництво" танків в РФ в останні роки  – це переважно відновлення і модернізація. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.
Российские военные, российские танки
РФ розконсервувала до 40% резервів танків і може зіткнутися з нестачею техніки/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Полтавська ОВА

Країна-агресорка Росія уже вивезла зі сховищ під відкритим небом від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, це відсоткове співвідношення відрізняється залежно від моделі.

До такого висновку дійшли дослідники, аналізуючи дані з відкритих джерел та супутникові знімки, розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). В ISW зазначили, що, згідно з оцінкою старшого наукового співробітника програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, Росія найімовірніше вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах може продовжувати зберігатися "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

Також Массікот зазначила, що якщо Росія збереже нинішній темп операцій, то "залишки російських запасів скоротяться упродовж наступних кількох років".

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В ISW зазначили, що не можуть самостійно перевірити цей звіт.

У той же час в Інституті вивчення війни зауважили, що у звітах про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого йдеться про відновлені і модернізовані танки, які взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

В ISW зазначили, що подібні оцінки можуть свідчити про те, що країна-агресорка Росія використовує техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, при цьому в неї не виходить компенсувати втрати на полі бою за допомогою нового виробництва.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що Росія може зіткнутися з нестачею військової техніки в найближчі кілька років, якщо нинішній темп їхніх втрат техніки збережеться або навіть прискориться, а рівень виробництва залишиться незмінним.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ обрала нову ціль на півдні – у ЗСУ назвали, який населений пункт під загрозою. Росіяни намагаються обійти мінні поля і загородження, підкреслив Дмитро Лиховій.

У NYT зазначалося, що російський наступ під Авдіївкою захлинувся – ЗСУ знищують піхоту на підході. Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а окупанти ще можуть прорвати оборону України, через зменшення західної допомоги, стверджують аналітики.

Також раніше повідомлялося, що Повітряні сили встановили "червоні лінії" для літаків РФ. Росія зменшить використання своїх літаків, проте ворог може шукати альтернативні шляхи для продовження атак, заявив Сергій Братчук.

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