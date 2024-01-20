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"Прикриють майже всю Україну": генерал розкрив, скільки необхідно установок Patriot

Юлія Закрепа
20 січня 2024, 15:19
Україні потрібно близько 50-60 Patriot та 50-60 SAMP/Т, тоді вони зможуть прикрити майже всі міста.
'Прикриють майже всю Україну': генерал розкрив, скільки необхідно установок Patriot
Скільки ППО потрібно ще Україні / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він розповів, скільки установок Patriot ще потрібно, щоб Київ та інші обласні центри, які найбільше обстрілює ракетами ворог, зокрема, Харків, Одеса, Дніпро, були повністю прикриті.

Генерал розповів, що необхідні комплексні засоби ППО, не тільки Patriot, яких потрібно щонайменше 50-60 одиниць, і вони мають бути розподілені по різних містах України.

"Так само і SAMP/Т, які беруть балістику, а це дуже важливо, щоб ми мали змогу збивати Кинджали, Іскандери, а також С-300 та С-400, що б’ють по Харкову, Запоріжжю, Дніпру та інших містах. Такі ракети дуже швидко летять, наприклад, С-400, модифіковані під наземні цілі, летять півтори-дві хвилини, тож їх може перехопити лише ефективна система ППО новітнього типу на кшталт Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS та інші, які збивають і ракети, і безпілотники", - пояснив Маломуж.

Експерт наголосив, що Україні потрібно близько 50-60 Patriot та 50-60 SAMP/Т, тоді вони зможуть прикрити майже всі міста і стратегічні об’єкти в радіусі 60 км поблизу установок. Німецькі комплекси Iris прикривають усе в радіусі десятків кілометрів і є дуже ефективними.

"Також потрібно до 200 установок різного штибу, наприклад, Gepard та інші австралійські, іспанські, французькі, німецькі установки, які в автоматичному режимі виявляють і фіксують безпілотні літальні апарати. Вони роблять 600 пострілів за хвилину снарядами 40-го калібру - це дуже потужні системі, що знищують будь-який безпілотник", - зазначив він.

Україні також потрібно до 100-150 одиниць стратегічних систем ППО, до 250 одиниць - тактичних. Така система ППО зможе захищати всі міста й села, великі стратегічні об’єкти України.

"Тому відповідні питання ми повинні ставити перед 2союзниками, купувати озброєння на міжнародних ринках, починаючи від засобів радянського виробництва та закінчуючи новими засобами натівського зразка. Ну і, звісно, наш ВПК також повинен працювати на всю потужність, виробляючи і безпілотники, і ракети (наприклад, балістичного типу дальністю до 2 тисяч км, а КБ "Південне" може виробляти й ракети дальністю до 10 тисяч км), і БТРи, і БМП, і танки, і боєприпаси різних калібрів", - додав Микола Маломуж.

Лише діючи так, ми зможемо підготуватися до стратегічних наступальних операцій і звільнення територій України, вважає генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дивіться прогноз Миколи Маломужа про те, які міста найближим часом спробує захопити Росія:

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відверто висловився щодо дефіциту систем ППО. Він заявив, що Україна поки не володіє комплексним захистом неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками Україні нових систем ППО.

Юрій Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО. Речник Повітряних Сил зазначив, що для ракетного удару по території України 29 грудня 2023 року росіяни могли застосувати нову модифікацію ракет типу Х-22.

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війна в Україні ПВО вторгнення Росії Микола Маломуж ЗРК Patriot
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