Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і Трампа

Журналісти намагалися ставити Путіну запитання, але він всіляко ігнорував їх.

https://glavred.net/world/vse-nachali-krichat-zhurnalistov-vygnali-zhestkiy-balagan-na-vstreche-putina-i-trampa-10690157.html Посилання скопійоване

На зустрічі Путіна і Трампа стався балаган / Колаж Главред, фото скрін з відео

Що відомо:

Путін і Трамп зустрілися на Алясці

На самому початку зустрічі стався балаган, журналістів вигнали

Путін неадекватно реагував на запитання журналістів

Російський диктатор Володимир Путін прилетів на Аляску на переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Вони вже зустрілися, але жорсткий балаган почався практично з перших хвилин. Відео вже розлетілися в Мережі.

Російська та американська делегації сіли на стільці, ймовірно, щоб зробити спільні фото. Після цього журналістам натякнули на те, що їм потрібно піти.

відео дня

Трамп подякував пресі, після чого щомиті багато разів повторювалася фраза "Спасибі, преса". Журналісти спробували поставити хоч якісь запитання, проте їх увесь час перебивали і навіть не намагалися почути. Путін навіть спробував щось вигукнути в натовп.

Одна з журналісток буквально "завалювала" Путіна незручними для нього запитаннями.

"Містер Путін, ви погодитеся на припинення вогню? Містер Путін, ви зобов'язуєтеся більше не вбивати цивільних? Чому Трампу можна вірити вашим словам?" - запитувала вона. Але Путін продовжував сидіти з широко розсунутими ногами і робив вигляд, що він нічого не чує і не розуміє.

Після цього журналістів все ж вигнали і трансляція перервалася.

Дивіться відео із зустрічі Путіна і Трампа:

На зустрічі Путіна і Трампа стався балаган / фото: скріншот

Варто додати, що весь час, поки журналісти намагалися отримати хоча б одну нормальну відповідь на запитання, Путін поводився неадекватно. Російський диктатор сидів і корчився, намагаючись зображати подив, здивування, веселощі.

Дивіться відео з дивною поведінкою Путіна:

Путін поводився неадекватно перед журналістами / фото: скріншот

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред