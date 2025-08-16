Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

https://glavred.net/war/vstrecha-trampa-i-putina-zakonchilis-chto-govorili-ob-ukraine-i-o-chem-dogovorilis-10690187.html Посилання скопійоване

Про що домовились Трамп і Путін - що чекає на Україну / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Про що домовились Трамп і Путін на переговорах

Що сказав Трамп за підсумками зустрічі з Путіним

Що сказав Путін про війну проти України

У п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у воєнному комплексі Ельмендорф-Річардсон (Анкоридж, Аляска) відбулася перша з 2021-го особиста зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Попри всі очікування, замість формату "віч-на-віч", як повідомлялося спочатку, переговори відбулися у форматі "три на три", до складу американської делегації увійшли держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а з російської сторони — міністр закордонних справ Сергій Лавров і радник Юрій Ушаков.

Главред зібрав основні заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна за підсумками переговорів. Пресконференцію лідерів транслювало "Суспільне".

відео дня

Чим завершились переговори

"Дуже продуктивна зустріч. Ми домовились з більшості тем, і більшість з них були дуже значними", — наголосив президент Трамп.

Він зазначив, що "поки не підписано угоду — не має нічого", але вже сьогодні було зроблено "величезний прогрес".

/ Фото: скріншот

Трамп зателефонував Зеленському

Президент США повідомив, що вже зв’язався з низкою важливих людей.

"Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському. Мені потрібно поговорити з Марко (Рубіо, - ред.) і Стівом (Віткоффом, - ред.) і деякими з людей з адміністрації", - додав він.

Економічна співпраця з РФ

Трамп також висловився про можливу співпрацю з Росією в майбутньому.

"У нас також є значні лідери, які роблять феноменальну роботу. У нас є чудові представники бізнес-спільноти Росії. І ви знаєте, що ми стали за короткий час найбажанішою країною у світі. Всі хочуть з нами заключати угоди", — сказав Трамп.

Що Трамп сказав про Путіна

Президент США наголосив, що завжди мав чудові стосунки з президентом Путіним

"У нас було багато-багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам складно було порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів і він все бачить", — зазначив президент.

/ фото: Білий дім

Що Трамп сказав про Україну

Президент США наголосив, що ряд питань в рамках переговорів на Алясці так і не було вирішено. Враховуючи, що він оминув тему України під час виступу, ймовірно, йдеться саме про неї. Він також зазначив, що 5, 6, 7 тисяч людей щодня гинуть.

"Декілька питань не було вирішено. Один із найважливіших є, напевно, найважливішим. Але у нас є чудовий шанс зробити це у найближчий час", — підкреслив він.

Трамп подякував Путіну та його команді.

"Чудовій команді, чиї обличчя я завжди бачу у газетах. Ви майже такі ж популярні і відомі, як і ваш бос. Особливо ось цей переді мною", - зазначив президент США.

Можливість нової зустрічі у Москві

На завершення Трамп анонсував можливі наступні переговори з Путіним у Москві.

"Ми дуже скоро поговоримо з вами і, сподіваюся, дуже скоро побачимося. Наступного разу у Москві. Це цікаве, цікаве запрошення. Можливо, це і станеться. Дякую вам усім", - резюмував він.

/ фото: Білий дім

Що сказав Путін про переговори

"Шановний пане президенте, пані та панове, наші переговори пройшли в конструктивній і взаємоповажній атмосфері, були дуже ґрунтовними і корисними", — заявив Путін. Він подякував Трампу: "Хотів би ще раз подякувати моєму американському колезі за пропозицію приїхати на Аляску", - сказав диктатор РФ.

Президент РФ зазначив, що зустріч була логічною саме на Алясці.

"Цілком логічно зустрітися саме тут, адже наші країни, хоч нас і розділяють океани, насправді є близькими сусідами. І я, коли ми зустрілися, вийшли з літаків, я так сказав: „Добрий день, дорогий сусід, дуже приємно бачити вас у доброму здоров'ї та живим". І по-сусідськи це дуже звучить, по-доброму", - зазначив він.

Путін влаштував лекцію з історії

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін зазначив, що Росію та США розділяє тільки Берингова протока.

Він нагадав про історичні зв’язки, адже з Аляскою пов'язана значна частина спільної історії Росії і США, багато позитивних подій.

"Тут і до цього дня зберігається величезна культурна спадщина епохи Російської Америки — православні храми, безліч храмів, понад 700 географічних назв російського походження", - сказав глава Кремля.

Він також згадав про військову співпрацю часів Другої світової війни.

"Саме на Алясці починалася легендарна авіамагістраль для поставок бойових літаків та іншої техніки за договором Ленд-Ліза… Льотчики і фахівці двох країн робили все, щоб наблизити перемогу. Ризикували, віддавали свої життя для спільної перемоги", - вказує він.

/ Фото: скріншот з відео

Путін розповів, що відвідав у Магадані пам’ятник російським та американським льотчикам, на якому встановлені прапори обох країн, та зазначив, що подібні меморіали є і в інших місцях. Він також висловив вдячність США за збереження пам’яті про загиблих пілотів, назвавши це гідним і благородним вчинком.

Підсумовуючи, Путін нагадав про історичні приклади співпраці Росії та США у боротьбі проти спільних ворогів і взаємній підтримці, висловивши впевненість, що ця спадщина сприятиме відновленню рівноправних та взаємовигідних відносин навіть у складних умовах.

Путін про відносини з США

"Як відомо, російсько-американські зустрічі на вищому рівні не проводилися більше чотирьох років. Це великий термін. Минулий період був дуже непростим для двосторонніх відносин. І, скажемо прямо, вони скотилися до найнижчої точки з часів Холодної війни. І це не йде на користь ні нашим країнам, так і світу в цілому", – зазначив президент Росії, підкресливши необхідність відновлення діалогу.

Путін заявив, що особиста зустріч глав держав була неминучою за умови ретельної підготовки, яка була проведена, а також відзначив, що між ним і Трампом встановилися прямі та відверті контакти.

Що Путін сказав про Україну.

Він звернув увагу на Україну, зазначивши, що адміністрація США і Трамп прагнуть сприяти вирішенню конфлікту та розібратися в його причинах.

Він підкреслив важливість безпеки для Росії.

"Для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці… Ми завжди вважали і вважаємо український народ братнім… У нас одні корені, і все, що відбувається, для нас – це трагедія і важкий біль", - сказав він.

Трамп и Путін / Фото: скріншот

Путін додав, що для довгострокового врегулювання українського питання необхідно усунути першопричини кризи, врахувати законні інтереси Росії та відновити справедливий баланс у сфері безпеки в Європі та світі.

Він висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту в Україні.

"У мене є всі підстави вважати, що, рухаючись цим шляхом, ми можемо дійти, і чим швидше, тим краще, до завершення конфлікту в Україні".

Економічне та ділове співробітництво

Російський лідер зазначив, що з приходом нової адміністрації США двостороння торгівля почала зростати, відзначивши поки символічне збільшення на 20%.

Він також наголосив на потенціалі спільної роботи.

"Росія і США мають що запропонувати один одному в торгівлі, енергетиці, цифровій сфері, високих технологіях і освоєнні космосу… Актуальним видається і взаємодія в Арктиці, відновлення міжрегіональних контактів, в тому числі і між нашим Далеким Сходом і американським західним узбережжям", - додав він.

Він підкреслив потенціал для подальшої співпраці та важливість взаєморозуміння, висловивши подяку Трампу за конструктивний та довірчий тон переговорів і за визнання національних інтересів Росії. Путін також нагадав про свої попередні спроби запобігти ескалації.

"Я пам'ятаю, що в 2022 році під час останніх контактів з колишньою адміністрацією я тоді намагався переконати свого колишнього американського колегу в тому, що не потрібно доводити до ситуації після наступу, в якій можуть настати важкі наслідки у вигляді бойових дій. І прямо сказав тоді, що це велика помилка", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред