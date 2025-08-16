Рус
Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

Юрій Берендій
16 серпня 2025, 02:24оновлено 16 серпня, 03:11
Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.
Про що домовились Трамп і Путін - що чекає на Україну / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Про що домовились Трамп і Путін на переговорах
  • Що сказав Трамп за підсумками зустрічі з Путіним
  • Що сказав Путін про війну проти України

У п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у воєнному комплексі Ельмендорф-Річардсон (Анкоридж, Аляска) відбулася перша з 2021-го особиста зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Попри всі очікування, замість формату "віч-на-віч", як повідомлялося спочатку, переговори відбулися у форматі "три на три", до складу американської делегації увійшли держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а з російської сторони — міністр закордонних справ Сергій Лавров і радник Юрій Ушаков.

Главред зібрав основні заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна за підсумками переговорів. Пресконференцію лідерів транслювало "Суспільне".

Чим завершились переговори

"Дуже продуктивна зустріч. Ми домовились з більшості тем, і більшість з них були дуже значними", — наголосив президент Трамп.

Він зазначив, що "поки не підписано угоду — не має нічого", але вже сьогодні було зроблено "величезний прогрес".

/ Фото: скріншот

Трамп зателефонував Зеленському

Президент США повідомив, що вже зв’язався з низкою важливих людей.

"Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському. Мені потрібно поговорити з Марко (Рубіо, - ред.) і Стівом (Віткоффом, - ред.) і деякими з людей з адміністрації", - додав він.

Економічна співпраця з РФ

Трамп також висловився про можливу співпрацю з Росією в майбутньому.

"У нас також є значні лідери, які роблять феноменальну роботу. У нас є чудові представники бізнес-спільноти Росії. І ви знаєте, що ми стали за короткий час найбажанішою країною у світі. Всі хочуть з нами заключати угоди", — сказав Трамп.

Що Трамп сказав про Путіна

Президент США наголосив, що завжди мав чудові стосунки з президентом Путіним

"У нас було багато-багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам складно було порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів і він все бачить", — зазначив президент.

/ фото: Білий дім

Що Трамп сказав про Україну

Президент США наголосив, що ряд питань в рамках переговорів на Алясці так і не було вирішено. Враховуючи, що він оминув тему України під час виступу, ймовірно, йдеться саме про неї. Він також зазначив, що 5, 6, 7 тисяч людей щодня гинуть.

"Декілька питань не було вирішено. Один із найважливіших є, напевно, найважливішим. Але у нас є чудовий шанс зробити це у найближчий час", — підкреслив він.

Трамп подякував Путіну та його команді.

"Чудовій команді, чиї обличчя я завжди бачу у газетах. Ви майже такі ж популярні і відомі, як і ваш бос. Особливо ось цей переді мною", - зазначив президент США.

Можливість нової зустрічі у Москві

На завершення Трамп анонсував можливі наступні переговори з Путіним у Москві.

"Ми дуже скоро поговоримо з вами і, сподіваюся, дуже скоро побачимося. Наступного разу у Москві. Це цікаве, цікаве запрошення. Можливо, це і станеться. Дякую вам усім", - резюмував він.

/ фото: Білий дім

Що сказав Путін про переговори

"Шановний пане президенте, пані та панове, наші переговори пройшли в конструктивній і взаємоповажній атмосфері, були дуже ґрунтовними і корисними", — заявив Путін. Він подякував Трампу: "Хотів би ще раз подякувати моєму американському колезі за пропозицію приїхати на Аляску", - сказав диктатор РФ.

Президент РФ зазначив, що зустріч була логічною саме на Алясці.

"Цілком логічно зустрітися саме тут, адже наші країни, хоч нас і розділяють океани, насправді є близькими сусідами. І я, коли ми зустрілися, вийшли з літаків, я так сказав: „Добрий день, дорогий сусід, дуже приємно бачити вас у доброму здоров'ї та живим". І по-сусідськи це дуже звучить, по-доброму", - зазначив він.

Путін влаштував лекцію з історії

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін зазначив, що Росію та США розділяє тільки Берингова протока.

Він нагадав про історичні зв’язки, адже з Аляскою пов'язана значна частина спільної історії Росії і США, багато позитивних подій.

"Тут і до цього дня зберігається величезна культурна спадщина епохи Російської Америки — православні храми, безліч храмів, понад 700 географічних назв російського походження", - сказав глава Кремля.

Він також згадав про військову співпрацю часів Другої світової війни.

"Саме на Алясці починалася легендарна авіамагістраль для поставок бойових літаків та іншої техніки за договором Ленд-Ліза… Льотчики і фахівці двох країн робили все, щоб наблизити перемогу. Ризикували, віддавали свої життя для спільної перемоги", - вказує він.

/ Фото: скріншот з відео

Путін розповів, що відвідав у Магадані пам’ятник російським та американським льотчикам, на якому встановлені прапори обох країн, та зазначив, що подібні меморіали є і в інших місцях. Він також висловив вдячність США за збереження пам’яті про загиблих пілотів, назвавши це гідним і благородним вчинком.

Підсумовуючи, Путін нагадав про історичні приклади співпраці Росії та США у боротьбі проти спільних ворогів і взаємній підтримці, висловивши впевненість, що ця спадщина сприятиме відновленню рівноправних та взаємовигідних відносин навіть у складних умовах.

Путін про відносини з США

"Як відомо, російсько-американські зустрічі на вищому рівні не проводилися більше чотирьох років. Це великий термін. Минулий період був дуже непростим для двосторонніх відносин. І, скажемо прямо, вони скотилися до найнижчої точки з часів Холодної війни. І це не йде на користь ні нашим країнам, так і світу в цілому", – зазначив президент Росії, підкресливши необхідність відновлення діалогу.

Путін заявив, що особиста зустріч глав держав була неминучою за умови ретельної підготовки, яка була проведена, а також відзначив, що між ним і Трампом встановилися прямі та відверті контакти.

Що Путін сказав про Україну.

Він звернув увагу на Україну, зазначивши, що адміністрація США і Трамп прагнуть сприяти вирішенню конфлікту та розібратися в його причинах.

Він підкреслив важливість безпеки для Росії.

"Для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці… Ми завжди вважали і вважаємо український народ братнім… У нас одні корені, і все, що відбувається, для нас – це трагедія і важкий біль", - сказав він.

Трамп и Путін / Фото: скріншот

Путін додав, що для довгострокового врегулювання українського питання необхідно усунути першопричини кризи, врахувати законні інтереси Росії та відновити справедливий баланс у сфері безпеки в Європі та світі.

Він висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту в Україні.

"У мене є всі підстави вважати, що, рухаючись цим шляхом, ми можемо дійти, і чим швидше, тим краще, до завершення конфлікту в Україні".

Економічне та ділове співробітництво

Російський лідер зазначив, що з приходом нової адміністрації США двостороння торгівля почала зростати, відзначивши поки символічне збільшення на 20%.

Він також наголосив на потенціалі спільної роботи.

"Росія і США мають що запропонувати один одному в торгівлі, енергетиці, цифровій сфері, високих технологіях і освоєнні космосу… Актуальним видається і взаємодія в Арктиці, відновлення міжрегіональних контактів, в тому числі і між нашим Далеким Сходом і американським західним узбережжям", - додав він.

Він підкреслив потенціал для подальшої співпраці та важливість взаєморозуміння, висловивши подяку Трампу за конструктивний та довірчий тон переговорів і за визнання національних інтересів Росії. Путін також нагадав про свої попередні спроби запобігти ескалації.

"Я пам'ятаю, що в 2022 році під час останніх контактів з колишньою адміністрацією я тоді намагався переконати свого колишнього американського колегу в тому, що не потрібно доводити до ситуації після наступу, в якій можуть настати важкі наслідки у вигляді бойових дій. І прямо сказав тоді, що це велика помилка", - резюмував він.

