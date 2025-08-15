Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що зміниться

Трамп заявив, що на зустрічі з Путіним прагне досягти припинення вогню, але у разі невдачі переговорів готовий одразу завершити розмову.

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Трамп заявив, що хоче припинення вогню на фронті між Росією та Україною вже сьогодні

Якщо зустріч пройде невдало, президент США просто "піде"

15 серпня Дональд Трамп заявив, що не може сказати наперед, що саме зробить його зустріч із російським воєнним злочинцем і диктатором Володимиром Путіним успішною, але наголосив, що прагне досягти припинення вогню. Про це повідомляє Reuters.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One він ухилився від уточнення, що вважатиме успішним результатом зустрічі.

"Я не знаю. Нічого не вирішено остаточно. Я хочу певних речей. Я хочу припинення вогню Я хочу швидко побачити припинення вогню... Я не буду задоволений, якщо це не відбудеться сьогодні", – сказав він, додавши, що до процесу будуть залучені й Європа, і президент України Володимир Зеленський.

У коментарі Fox News Трамп підкреслив, що якщо зустріч із Путіним пройде невдало, він "просто піде". Водночас, відповідаючи на питання про свої очікування, він висловив упевненість, що переговори відбудуться "дуже добре".

Аляска

"Я думаю, що все пройде дуже добре. Наша країна процвітає. Ми встановлюємо економічні рекорди, як ніколи раніше, включаючи рекордно високі показники фондових ринків. Ми отримуємо трильйони доларів від мит. Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", – сказав Трамп, передає ABC News.

Дивіться відео заяви Трампа про переговори з Путіним:



Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться захопити всю територію України.

Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, розповів, з чим Путін прямує на переговори до Аляски та що може стати ключовим чинником у діалозі між Росією та США.

Трамп також зазначив, що США разом із Європою та низкою інших держав можуть надати Україні гарантії безпеки, однак не в межах формату НАТО.

