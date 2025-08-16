Рус
Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

Юрій Берендій
16 серпня 2025, 00:58
Путін прибув на переговори з Трампом, маючи стос документів і карт, якими намагається просувати кремлівський міф про "штучність" української держави.
Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які документи привіз з собою Путін для переговорів з Трампом
  • Російський диктатор намагатиметься переконати Трампа у нібито "штучності" української держави.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прибув на переговори до президента США Дональда Трампа з великим стосом паперів. За даними Центру протидії дезінформації при РНБОУ, президент РФ хоче передати Трампу документи, що мають нібито підтвердити штучність української держави.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що, як і повідомляли в ЦПД напередодні, Путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито свідчать про "штучність створення української держави". Цю інформацію підтверджують джерела Reuters.

"Лапша пішла на вуха. Не спрацює", - наголосив він.

Про які документи йдеться

Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін планує привезти на зустріч із президентом США Дональдом Трампом так звані "історичні матеріали", за допомогою яких намагатиметься переконати американського лідера, що Україна нібито є "штучною державою".

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, таким чином Путін прагне виправдати військову агресію РФ проти України та претензії на її території.

Аляска / Інфографіка: Главред

"Такі псевдоісторичні спекуляції – типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам Путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою", – наголосили в ЦПД.

У відомстві також нагадали, що більшість сучасних держав або їх окремі регіони в минулому входили до складу інших країн.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, літаки Володимира Путіна та Дональда Трампа вже приземлилися на Алясці де має відбутись спільний саміт за участю президентів Росії та США.

Після прибуття на Аляску російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін опинився в центрі скандалу через запитання журналістів про Україну.

Путін прибув для переговорів з президентом США Дональдом Трампом, і хоча зустріч уже розпочалася, напружена атмосфера виникла майже одразу. Делегації обох сторін розмістилися на стільцях, ймовірно, для спільного фото, після чого журналістам дали зрозуміти, що їм слід залишити залу.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

