'Досягнуто угоду': що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Що сказав Путін про війну в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Як Путін оцінив переговори з Трампом

Що президент РФ сказав про війну проти України

Що говорили про гарантії безпеки для України

Після особистої зустрічі з Дональдом Трампом на військовій базі в Анкориджі (Аляска) російський диктатор Володимир Путін виступив із заявами щодо війни в Україні. Відповідні заяви він зробив на пресконференції за підсумками переговорів, яку транслювало The Times.

Путін про переговори на Алясці: "Ми — близькі сусіди"

Президент Росії Володимир Путін підсумував зустріч з президентом США на Алясці, зазначивши, що розмова відбулася у дусі взаємної поваги.

"Наші переговори проходили в конструктивній атмосфері взаємної поваги. Ми провели дуже ґрунтовні переговори, які були досить корисними", - вказав Путін.

Він подякував американському колезі за запрошення та підкреслив, що вибір місця зустрічі був символічним.

Президент Росії Володимир Путін нагадав, що російсько-американські зустрічі на вищому рівні не проводилися більше чотирьох років.

"Минулий період був дуже непростим для двосторонніх відносин… вони скотилися до найнижчої точки з часів Холодної війни", - сказав він.

Він підкреслив, що настав час "переходити від конфронтації до діалогу" та що зустріч глав держав була "реально назріла" і підготовлена "серйозною і копіткою роботою".

Путін відзначив, що з президентом США Дональдом Трампом встановилися "дуже хороші прямі контакти".

"Ми неодноразово і відверто розмовляли по телефону… Регулярно контактували наші помічники і глави зовнішньополітичних відомств", - додав Путін.

Він також згадав про візити спецпредставника президента США пана Віткоффа до Росії.

Що Путін говорив про Україну

Однією з центральних тем переговорів стала ситуація навколо України.

"Ми бачимо прагнення адміністрації США і особисто президента Трампа сприяти вирішенню українського конфлікту… Для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці", - сказав Кремлівський диктатор.

Путін назвав український народ "братнім" і підкреслив, що для стійкого врегулювання потрібно "усунути всі першопричини кризи" та забезпечити "врахування всіх законних занепокоєнь Росії".

Гарантії безпеки для України

Президент РФ погодився з тезою Трампа, що безпеку України потрібно гарантувати.

"Ми готові над цим працювати… Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить наблизитися до миру в Україні", - зазначив віг.

Він закликав Київ та європейські столиці сприймати домовленості "в конструктивному ключі" та не намагатися зірвати прогрес провокаціями чи закулісними інтригами.

"Я дуже сподіваюся, що досягнута нами угода сприятиме досягненню миру в Україні", - наголосив Путін.

На завершення Путін згадав про свої попередні контакти з колишньою адміністрацією США.

"Я тоді прямо сказав, що це велика помилка… І ось сьогодні ми чуємо, коли президент Трамп каже, що якби я був президентом, то війни б не було. Я думаю, що так би і сталося", - додав він.

Він заявив про "дуже хороший діловий і довірчий контакт" із Трампом та висловив упевненість, що, рухаючись цим шляхом, можна "якнайшвидше дійти до завершення конфлікту в Україні".

Аляска / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Алясці пройшли переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що після пресконференції планує поспілкуватися з Володимиром Зеленським та європейськими колегами, проте домовленостей наразі не досягнуто.

Путін прибув на зустріч із цілою папкою документів, які, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, мають на меті переконати Трампа у нібито штучному характері української державності.

Обидва лідери прилетіли на Аляску окремими літаками та, зустрівшись, потиснули руки — цей момент викликав як обурення, так і іронічні коментарі серед українців.

Про джерело: Time Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії. Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу. Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

