Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

Юрій Берендій
16 серпня 2025, 02:07оновлено 16 серпня, 03:08
1264
Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.
'Досягнуто угоду': що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом
Що сказав Путін про війну в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Путін оцінив переговори з Трампом
  • Що президент РФ сказав про війну проти України
  • Що говорили про гарантії безпеки для України

Після особистої зустрічі з Дональдом Трампом на військовій базі в Анкориджі (Аляска) російський диктатор Володимир Путін виступив із заявами щодо війни в Україні. Відповідні заяви він зробив на пресконференції за підсумками переговорів, яку транслювало The Times.

Путін про переговори на Алясці: "Ми — близькі сусіди"

Президент Росії Володимир Путін підсумував зустріч з президентом США на Алясці, зазначивши, що розмова відбулася у дусі взаємної поваги.

відео дня

"Наші переговори проходили в конструктивній атмосфері взаємної поваги. Ми провели дуже ґрунтовні переговори, які були досить корисними", - вказав Путін.

Він подякував американському колезі за запрошення та підкреслив, що вибір місця зустрічі був символічним.

Президент Росії Володимир Путін нагадав, що російсько-американські зустрічі на вищому рівні не проводилися більше чотирьох років.

"Минулий період був дуже непростим для двосторонніх відносин… вони скотилися до найнижчої точки з часів Холодної війни", - сказав він.

Він підкреслив, що настав час "переходити від конфронтації до діалогу" та що зустріч глав держав була "реально назріла" і підготовлена "серйозною і копіткою роботою".

Путін відзначив, що з президентом США Дональдом Трампом встановилися "дуже хороші прямі контакти".

"Ми неодноразово і відверто розмовляли по телефону… Регулярно контактували наші помічники і глави зовнішньополітичних відомств", - додав Путін.

Він також згадав про візити спецпредставника президента США пана Віткоффа до Росії.

Що Путін говорив про Україну

Однією з центральних тем переговорів стала ситуація навколо України.

"Ми бачимо прагнення адміністрації США і особисто президента Трампа сприяти вирішенню українського конфлікту… Для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці", - сказав Кремлівський диктатор.

Путін назвав український народ "братнім" і підкреслив, що для стійкого врегулювання потрібно "усунути всі першопричини кризи" та забезпечити "врахування всіх законних занепокоєнь Росії".

Гарантії безпеки для України

Президент РФ погодився з тезою Трампа, що безпеку України потрібно гарантувати.

"Ми готові над цим працювати… Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить наблизитися до миру в Україні", - зазначив віг.

Він закликав Київ та європейські столиці сприймати домовленості "в конструктивному ключі" та не намагатися зірвати прогрес провокаціями чи закулісними інтригами.

"Я дуже сподіваюся, що досягнута нами угода сприятиме досягненню миру в Україні", - наголосив Путін.

На завершення Путін згадав про свої попередні контакти з колишньою адміністрацією США.

"Я тоді прямо сказав, що це велика помилка… І ось сьогодні ми чуємо, коли президент Трамп каже, що якби я був президентом, то війни б не було. Я думаю, що так би і сталося", - додав він.

Він заявив про "дуже хороший діловий і довірчий контакт" із Трампом та висловив упевненість, що, рухаючись цим шляхом, можна "якнайшвидше дійти до завершення конфлікту в Україні".

'Досягнуто угоду': що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом
Аляска / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Алясці пройшли переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що після пресконференції планує поспілкуватися з Володимиром Зеленським та європейськими колегами, проте домовленостей наразі не досягнуто.

Путін прибув на зустріч із цілою папкою документів, які, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, мають на меті переконати Трампа у нібито штучному характері української державності.

Обидва лідери прилетіли на Аляску окремими літаками та, зустрівшись, потиснули руки — цей момент викликав як обурення, так і іронічні коментарі серед українців.

Інші новини:

Про джерело: Time

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска Володимир Путін мирне врегулювання мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:24Війна
"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

02:07Війна
Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Останні новини

03:05

У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігати

02:32

Втікають, як від вогню: які жінки відлякують чоловіків на побаченнях

02:24

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:07

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

01:19

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:05

Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з ТрампомВідео

00:58

Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

00:44

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

00:20

Армія США висадилась в Росії та воювала проти Москви - що приховує КремльВідео

Реклама
15 серпня, п'ятниця
23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп уже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

Реклама
21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

19:42

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

19:39

З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

19:38

В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

19:15

Покровськ повністю очищено від ДРГ: який зараз вигляд має містоВідео

19:12

Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянціВідео

19:10

Літак Іл-96-300 з делегацією РФ вже має досвід перевезення злочинного вантажуПогляд

19:09

"Гроші не повертають": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива послуга

18:29

Андрій Матюха підтримав третій майстер-клас "Квиток в ІТ" — цього разу для дітей у Дніпрі актуально

18:20

"Наплювавши": путіністів Валерію і Пригожина жорстко розвели в РФ

18:14

Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

18:07

Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

18:05

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в СумахВідео

17:58

"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

Реклама
16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти