"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

Під час рукостискання Трамп "підтягнув" Путіна до себе - його звична манера демонструвати домінування.

У Мережі висміяли зустріч Путіна і Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп прибули на саміт між США і РФ. Літаки російського диктатора Володимира Путіна і американського лідера Дональда Трампа вже прибули на Аляску.

Під час зустрічі, вони потиснули один одному руки, чим не тільки розлютили, але й насмішили українців.

"Це 100% клон, "Яка ганьба" "Це і весь план? Посміхатися і потискати руки, як ніби він не вбиває людей?", "Весільна церемонія. Зараз будуть кричати "гірко", - писали користувачі мережі.

Також у Мережі звернули увагу на ще одну деталь - Трамп на 22 см вищий за Путіна (190 проти 168 см)

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться захопити всю територію України.

Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, розповів, з чим Путін прямує на переговори в Аляску і що може стати ключовим фактором у діалозі між Росією і США.

Трамп також зазначив, що США разом із Європою та низкою інших держав можуть надати Україні гарантії безпеки, однак не в рамках формату НАТО.

