ЗСУ провели успішну контратаку біля Авдіївки: в ISW розкрили деталі боїв (карта)

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої.

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ЗСУ просунулись вперед на Авдіївському напрямку - карта боїв / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 37 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України провели успішну контратаку на Авдіївському напрямку. Українські війська вибили росіян із позицій поблизу населеного пункту Бердичі, що знаходиться північному заході від Авдіївки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських "воєнкорів".

Аналітики зазначають, що за минулу добу, 7 березня, на Авдіївському напрямку тривали позиційні бої.

Російські "воєнкори" повідомляли про успішну контратаку українських військ неподалік населеного пункту Бердичі, що знаходиться на північний захід від Авдіївки і змогли вибити окупантів із невизначених позицій. Однак, аналітики ISW не змогли візуально підтвердити цю інформацію.

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"Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Орлівки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російські війська концентрують свої наступальні дії в напрямку Тоненького.

Ситуація на Авдіївському напрямку / Карта: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За інформацією військового експерта Романа Світана, українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку Авдіївки. Російські окупанти розпочали відводити свої війська від Авдіївки та перекидають їх на інший напрямок.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко додав, що наразі тривають важкі бої під Авдіївкою і важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що і Бахмутський напрямок.

За словами головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках.

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