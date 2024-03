ЗСУ провели успішну контратаку біля Авдіївки: в ISW розкрили деталі боїв (карта)

Сили оборони України провели успішну контратаку на Авдіївському напрямку. Українські війська вибили росіян із позицій поблизу населеного пункту Бердичі, що знаходиться північному заході від Авдіївки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських "воєнкорів".

Аналітики зазначають, що за минулу добу, 7 березня, на Авдіївському напрямку тривали позиційні бої.

Російські "воєнкори" повідомляли про успішну контратаку українських військ неподалік населеного пункту Бердичі, що знаходиться на північний захід від Авдіївки і змогли вибити окупантів із невизначених позицій. Однак, аналітики ISW не змогли візуально підтвердити цю інформацію.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російські війська концентрують свої наступальні дії в напрямку Тоненького.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.