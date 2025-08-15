ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

Сили оборони України успішно зупинили просування противника на Покровському напрямку, завдавши йому значних втрат та зачистивши низку населених пунктів.

Ситуація на Покровському напрямку різко змінилась - є значні успіхи ЗСУ / Колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Силами 1 корпусу НГУ "АЗОВ", разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника на Покровському напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ та 1 корпусу НГУ "Азов".

Повідомляється, що внаслідок пошуково-ударних дій було зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Противник зазнав значних втрат — 271 військовослужбовець ліквідований, 101 отримав поранення, 13 потрапили в полон. Крім того, знищено та пошкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 37 одиниць автомобільної та мототехніки, а також три гармати.

"Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку", - повідомили в 1 корпусі НГУ "Азов".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку одна з найскладніших на фронті. Тут проти українських військ діє потужне угруповання армії РФ, а подальше утримання міста залежить від військової доцільності та збереження особового складу, зазначив керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Поблизу Добропілля на Донеччині ситуація може стати зрозумілішою вже до кінця тижня, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Дніпро" Віктора Трегубова, невеликі ворожі групи, які зуміли просунутися в цьому районі, наразі оточені, і Сили оборони працюють над їх знищенням.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

