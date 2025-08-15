Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

Коротко:
Українська відома танцівниця та хореограф Олена Шоптенко розкрила деякі деталі щодо стану здоров'я свого сина.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Шоптенко розповіла, що її син пройшов певне тестування в Австрії, де її сину поставили високий рівень İQ. Тим часом, разом із хорошими новинами, лікарі також діагностували змішаний розлад поведінки та емоцій.
За словами Шоптенко, в Україні такі поведінкові особливості вважаються нормою, а от в Австрії - ні.
Однак український фахівець, якого хореограф знайшла завдяки особистим рекомендаціям, відхилень у хлопчика не побачив.
"У дитини було багато змін за цей час. Це маленька дитина, емоційно їй потрібно більше часу, щоб емоційно розвинутися і це нормально. Так дуже часто буває", - додала Шоптенко.
Про персону: Олена Шоптенко
Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
