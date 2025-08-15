Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

Олена Шоптенко поділилася в інтерв'ю про те, що сказали фахівці про здоров'я сина.

https://glavred.net/starnews/shoptenko-raskryla-novye-podrobnosti-o-diagnoze-syna-10690160.html Посилання скопійоване

Олена Шоптенко розповіла про важливе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Шоптенко

Коротко:

Про що повідомила Олена Шоптенко

Що сказав їй український фахівець

Українська відома танцівниця та хореограф Олена Шоптенко розкрила деякі деталі щодо стану здоров'я свого сина.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Шоптенко розповіла, що її син пройшов певне тестування в Австрії, де її сину поставили високий рівень İQ. Тим часом, разом із хорошими новинами, лікарі також діагностували змішаний розлад поведінки та емоцій.

відео дня

Олена Шоптенко з сином / фото: instagram.com, Олена Шоптенко

За словами Шоптенко, в Україні такі поведінкові особливості вважаються нормою, а от в Австрії - ні.

Однак український фахівець, якого хореограф знайшла завдяки особистим рекомендаціям, відхилень у хлопчика не побачив.

"У дитини було багато змін за цей час. Це маленька дитина, емоційно їй потрібно більше часу, щоб емоційно розвинутися і це нормально. Так дуже часто буває", - додала Шоптенко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

А також Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олена Шоптенко Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред