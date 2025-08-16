Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

Переговори тривали майже 3 години.

Зустріч Путіна і Трампа відбулася / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

На Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп заявив, після пресконференції він зателефонує Зеленському та європейським лідерам, але угоду поки що не укладено.

"Сьогодні ми дійсно досягли великого прогресу. У мене були непрості зустрічі з Путіним, але в мене завжди були з ним чудові стосунки", - заявив Трамп.

"Ми матимемо гарну можливість працювати разом, у нас були продуктивні переговори. У нас непоганий шанс досягти мирного врегулювання. Поки що ми його не досягли", - підсумував президент США.

Також Трамп заявив, що наступного разу розраховує поговорити з Путіним "дуже скоро".

Аляска / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, літаки Володимира Путіна і Дональда Трампа вже приземлилися на Алясці, де має відбутися спільний саміт за участю президентів Росії і США.

Після прибуття на Аляску російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін опинився в центрі скандалу через запитання журналістів про Україну.

Путін прибув для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, і хоча зустріч уже почалася, напружена атмосфера виникла майже одразу. Делегації обох сторін розмістилися на стільцях, імовірно, для спільного фото, після чого журналістам дали зрозуміти, що їм слід залишити зал.

