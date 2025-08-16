Рус
Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

Сергій Кущ
16 серпня 2025, 01:19оновлено 16 серпня, 02:15
Переговори тривали майже 3 години.
Зустріч Путіна і Трампа відбулася
Зустріч Путіна і Трампа відбулася

На Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп заявив, після пресконференції він зателефонує Зеленському та європейським лідерам, але угоду поки що не укладено.

"Сьогодні ми дійсно досягли великого прогресу. У мене були непрості зустрічі з Путіним, але в мене завжди були з ним чудові стосунки", - заявив Трамп.

"Ми матимемо гарну можливість працювати разом, у нас були продуктивні переговори. У нас непоганий шанс досягти мирного врегулювання. Поки що ми його не досягли", - підсумував президент США.

Також Трамп заявив, що наступного разу розраховує поговорити з Путіним "дуже скоро".

Аляска
Аляска

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, літаки Володимира Путіна і Дональда Трампа вже приземлилися на Алясці, де має відбутися спільний саміт за участю президентів Росії і США.

Після прибуття на Аляску російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін опинився в центрі скандалу через запитання журналістів про Україну.

Путін прибув для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, і хоча зустріч уже почалася, напружена атмосфера виникла майже одразу. Делегації обох сторін розмістилися на стільцях, імовірно, для спільного фото, після чого журналістам дали зрозуміти, що їм слід залишити зал.

Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:24Війна
"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

02:07Війна
Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:19Світ
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

03:05

У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігати

02:32

Втікають, як від вогню: які жінки відлякують чоловіків на побаченнях

02:24

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:07

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

01:19

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:05

Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з ТрампомВідео

00:58

Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

00:44

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

00:20

Армія США висадилась в Росії та воювала проти Москви - що приховує КремльВідео

15 серпня, п'ятниця
23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп уже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

19:42

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

19:39

З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

19:38

В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

19:15

Покровськ повністю очищено від ДРГ: який зараз вигляд має містоВідео

19:12

Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянціВідео

19:10

Літак Іл-96-300 з делегацією РФ вже має досвід перевезення злочинного вантажуПогляд

19:09

"Гроші не повертають": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива послуга

18:29

Андрій Матюха підтримав третій майстер-клас "Квиток в ІТ" — цього разу для дітей у Дніпрі актуально

18:20

"Наплювавши": путіністів Валерію і Пригожина жорстко розвели в РФ

18:14

Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

18:07

Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

18:05

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в СумахВідео

17:58

"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

