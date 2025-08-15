Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

РФ хоче отримати контроль над Донецькою областю.

Чому Путін хоче отримати Донецьку область / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін має намір відновити війну навіть за умови тимчасового перемир'я.

Через це він і запропонував обмін територіями на сході України, пише The Wall Street Journal.

РФ хоче отримати контроль над Донецькою областю, вважають у виданні. Водночас, деякі витоки свідчать про можливість поступок РФ у Херсонській та Запорізькій областях.

Як пише видання, причиною такого бажання Путіна є те, що Україна з 2014 року створила на Донеччині 50-кілометрову кріпосну смугу з сильно укріплених міст, селищ і оборонних укріплень. І незважаючи на багаторічні зусилля, росіянам так і не вдалося її прорвати.

У виданні вважають, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною через переговори, то це поліпшить російське становище для наступу на Харківську та Дніпропетровську області, вважають журналісти. Натомість Україна муситиме спішно створювати нові оборонні лінії, зокрема там, де це не вигідно.

"Усе це є приводом для Трампа бути обережним щодо російського президента, який обіцяє поступки, які насправді є спробами отримати стратегічну перевагу. Це також є приводом для того, щоб Україна була присутня в залі, де відбуваються переговори", - підсумовують журналісти.

Як писав Главред, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці російським військам вдалося прорвати фронт. За словами військового оглядача BILD Юліана Рьопке, наслідки прориву можуть бути для України катастрофічними.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 серпня на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 40 атак.

Нещодавно голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що невеликі групи окупантів, які просунулися поблизу Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані, і українські сили оборони працюють над їхньою ліквідацією.

