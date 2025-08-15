Путін і Трамп вже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталі

Російський диктатор Володимир Путін запізнився на саміт, через що Трампу довелося чекати його у літаку.

На Алясці заплановане проведення саміту між США та РФ. Літаки російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа вже прибули на Аляску. Відео вже розлетілися в Мережі.

Спершу на американську базу прибув російський літак і всі очікували на вихід диктатора. Однак виявилось, що його там нема. Путін, ймовірно, побоявся летіти першим літаком і відправився на Аляску другим повітряним судном. Через це він сильно запізнився.

Другим прибув літак президента США Дональда Трампа. Однак він не виходив звідти. Вже у третьому літаку, який приземлився на базі, був Путін. Диктатор та американський президент одночасно вийшли зі своїх літаків.

Слід зазначити, що до трапів простелили червоні доріжки. Попереду літаків встановлена так звана сцена. Ймовірно, там Путін і Трамп зроблять свої перші фото та заяви.

Новина доповнюється....

