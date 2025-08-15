Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін і Трамп вже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталі

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2025, 22:13
334
Російський диктатор Володимир Путін запізнився на саміт, через що Трампу довелося чекати його у літаку.
Трамп, Путин
Трамп, Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На Алясці заплановане проведення саміту між США та РФ. Літаки російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа вже прибули на Аляску. Відео вже розлетілися в Мережі.

Спершу на американську базу прибув російський літак і всі очікували на вихід диктатора. Однак виявилось, що його там нема. Путін, ймовірно, побоявся летіти першим літаком і відправився на Аляску другим повітряним судном. Через це він сильно запізнився.

Другим прибув літак президента США Дональда Трампа. Однак він не виходив звідти. Вже у третьому літаку, який приземлився на базі, був Путін. Диктатор та американський президент одночасно вийшли зі своїх літаків.

відео дня

Слід зазначити, що до трапів простелили червоні доріжки. Попереду літаків встановлена так звана сцена. Ймовірно, там Путін і Трамп зроблять свої перші фото та заяви.

Новина доповнюється....

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Аляска Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:35Фронт
Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і Трампа

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і Трампа

22:54Світ
Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталось

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталось

22:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Останні новини

23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп вже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

Реклама
21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

19:42

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

19:39

З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

19:38

В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

19:15

Покровськ повністю очищено від ДРГ: який зараз вигляд має містоВідео

Реклама
19:12

Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянціВідео

19:10

Літак Іл-96-300 з делегацією РФ вже має досвід перевезення злочинного вантажуПогляд

19:09

"Гроші не повертають": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива послуга

18:29

Андрій Матюха підтримав третій майстер-клас "Квиток в ІТ" — цього разу для дітей у Дніпрі актуально

18:20

"Наплювавши": путіністів Валерію і Пригожина жорстко розвели в РФ

18:14

Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

18:07

Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

18:05

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в СумахВідео

17:58

"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

Реклама
15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

15:04

Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти