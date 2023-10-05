Росія 'відтягує' кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

Західні аналітики раніше стверджували, що до Новоросійська Росія перемістила щонайменше 10 кораблів, однак ці цифри дещо "завищені".

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ЗСУ розпочали серію атак на Чорноморський флот / Колаж УНИАН, Вікіпедія

У Військово-повітряних силах України підтвердили переміщення "значної частини кораблів" Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська.

Як підкреслив в ефірі телемарафону речник ВМСУ Дмитро Плетенчук, військові бачать певне розосередження корабельного складу противника.

Однак дані щодо кількості переміщених російських суден аналітиками дещо перебільшуються.

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Такі "маневри" Чорноморського флоту найперше продиктовані спробою Росії запобігти новим ураженням від українських ударів поблизу півострова.

"Тому - так, ми підтверджуємо, що було переміщено досить велику частину цих кораблів. Звісно, не всі, звісно, не в тій кількості, в якій зараз ця інформація є в інтернеті, тим не менш тенденція стала і розвитком тієї ситуації, яка до цього спостерігалась в акваторії Чорного моря щодо побоювання з боку росіян щодо безпеки знаходження їхніх бойових одиниць в акваторії навколо Криму та в бухті Севастополя", - зазначив речник.

Водночас російський носій "Калібрів" зафіксовано в Азовському морі, чого раніше, за словами Плетенчука, не спостерігалось.

На думку спікера ВМСУ, ця поведінка свідчить, що російські окупанти відчувають більшу безпеку у цьому районі, ніж у Чорному морі, однак для ВМСУ "у даному контексті нічого не змінюється".

Наостанок Плетенчук розповів про "плюси" ударів по Чорноморському флоту. Ворогу доводиться витримувати "паузи" в атаках, щоб накопичити достатню кількість ракет.

"Ми бачимо, що хвилі (атак РФ - Главред) стаються все рідше, а кількість ракет - усе менша. Це головне", - наголосив він.

Однак у Чорному морі все ще працює російська авіація, а противник мінує акваторію.

Удари по Чорноморському флоту

Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору".

А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

У Військово-повітряних силах відверто зізналися, що мають на меті "вивести з ладу" увесь Чорноморський флот - інакше безпеку у Чорноморському регіоні не забезпечити.

За даними аналітиків, на тлі цих подій щонайменше 10 суден ЧФ перемістились з Криму до Новоросійська. В тому числі - фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Водночас західні ЗМІ констатували, що усі три морські порти, у яких завантажують українське зерно, запрацювали усупереч виходу РФ з "зернової угоди" і регулярним спробам противника знищити українську портову інфраструктуру.

РФ змогла лише одного разу втрутитися в морський рух. У серпні патрульний корабель "Василь Биков" зупинив суховантаж на шляху в порт Ізмаїл на Дунаї. Щоб провести огляд, стверджувало Міноборони РФ, "Василь Биков" нібито відкрив попереджувальний вогонь.

На думку Романа Світана, з такими темпами українські військові мають усі шанси прорвати сухопутний коридор РФ до Криму до Нового року.

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