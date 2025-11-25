"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Дональд Трамп вірить, що угоду про мир вдасться скоро укласти.

https://glavred.net/ukraine/my-ochen-blizki-k-zaklyucheniyu-mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-tramp-10718810.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп вірить, що угоду про мир вдасться скоро укласти. / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

Трамп заявив, що США близькі до мирної угоди щодо України

Лідер США вірить, що мирна угода буде скоро підписана

Він визнав, що процес є складнішим, ніж він очікував, але прогрес є

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "наближається до угоди" для завершення війни Росії проти України.

Трамп вірить, що мирна угода буде скоро підписана. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі 25 листопада, повідомляє Clash Report.

відео дня

"Я думаю, що ми дуже близькі до укладання мирної угоди. Побачимо. Я думав, що це відбудеться швидше, але тепер бачу, що це складніше. Водночас ми маємо прогрес", - сказав президент США.

Крім цього, Трамп повторив свої попередні заяви про бажання завершити кілька воєн у світі та зазначив, що очікував, що зупинити вторгнення Росії в Україну буде легше, ніж це відбувається насправді.

"Ключове в цій капітуляції - наступне. Окрім того, що Росія отримує все, а ми не отримуємо нічого, вона ще й уникає будь-якої відповідальності, будь-якого покарання за агресію проти України, за всі військові злочини і завдану нею шкоду. Згідно з цими 28 пунктами, РФ повністю реабілітується та амністується, повертається до кола цивілізованих держав, із неї знімаються всі санкції. А якості винагороди вона ще й зберігає за собою всі українські території, які змогла захопити, та навіть більше", - зазначає Дикий.

Переговори щодо мирної угоди - останні новини

Як писав Главред, у Білому домі заявили, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Зазначається, що залишилося врегулювати "кілька делікатних, але не нездоланних деталей".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на День подяки 27 листопада для остаточного погодження умов плану припинення війни.

Нагадаємо, Україна розраховує на те, що візит президента Володимира Зеленського до США відбудеться в найближчу можливу дату в листопаді. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Дональд Трамп вірить, що угоду про мир вдасться скоро укласти / Скриншот з відео

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред