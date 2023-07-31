"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

Глава держави наголосив, що Путін – неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

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Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Якщо країна-агресорка Росія наважиться захопити українські порти, то армія України тут же потопить увесь російський флот. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському журналісту.

"Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (Путін – ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Тобто він не може окупувати, це не військова ціль", - сказав президент.

Український гарант зауважив, що, окрім портів, агресор стріляє по історичному центру Одеси.

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"І тут ви повинні відповісти собі на запитання: "А для чого?". Це не про зерно. Це тероризм, терористичний акт, щоб тероризувати населення", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Путін – неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

"Він дійсно неадекватна на сььгодні людина зі своїм оточенням, в якому люди заробляють великі гроші на ось таких блокуваннях портів. Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе. І поки війна, вони заробляють великі гроші. Але він (Путін – ред.) радикально налаштована людина на знищення людей в Україні", - сказав Зеленський.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Нещодавно стало відомо, як РФ зривала зернову угоду. Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва Росії. У документі йдеться про технології, що застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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