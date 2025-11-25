"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

Делегації змогли узгодити ключові напрями для подальших консультацій, але лишилося "кілька делікатних, але не нездоланних деталей".

Коротко:

США повідомили про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди

Залишаються кілька "делікатних деталей", що потребують подальших переговорів

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди.

Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не нездоланних деталей", через які необхідно продовжувати перемовини. Про це Левітт написала в соцмережі Х.

"Протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів. Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США", - сказала вона.

В чому небезпека мирного плану США - думка експерта

Ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий вважає, що 28 пунктів Трампа точно не є планом миру. Насправді представлений документ є набором вимог про фактичну капітуляцію, яких від України домагається Росія - тепер уже разом зі своїм найвпливовішим союзником Дональдом Трампом.

Експерт наголосив, що Трамп, по суті, виступає на боці Путіна, а отже - проти України. Це неприємна, але необхідна для усвідомлення реальність.

"Ключове в цій капітуляції - наступне. Окрім того, що Росія отримує все, а ми не отримуємо нічого, вона ще й уникає будь-якої відповідальності, будь-якого покарання за агресію проти України, за всі військові злочини і завдану нею шкоду. Згідно з цими 28 пунктами, РФ повністю реабілітується та амністується, повертається до кола цивілізованих держав, із неї знімаються всі санкції. А якості винагороди вона ще й зберігає за собою всі українські території, які змогла захопити, та навіть більше", - зазначає Дикий.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори щодо мирної угоди - останні новини

Як повідомляв Главред, У Женеві відбулися перемовини між делегаціями України, США та провідних європейських держав, під час яких погодили новий план із 19 пунктів. Однак найбільш чутливі політичні питання Вашингтон і Київ планують вирішувати вже в межах прямих переговорів між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, повідомляє The Telegraph.

Україна попередньо погодилася з мирною пропозицією, сформованою під час женевських консультацій за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Як повідомив високопосадовець США у коментарі CBS News, сторони вже узгодили ключові пункти документа, і залишилося врегулювати лише технічні деталі.

Крім того, за результатами переговорів української та американської делегації в Женеві Україна погодилась на обмеження чисельності армії до 800 тисяч військових.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

