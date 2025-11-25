Рус
Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомо

Руслан Іваненко
25 листопада 2025, 22:53оновлено 26 листопада, 00:08
660
Рятувальники ліквідовують пожежі після влучань у житлові будинки та підприємства, що сталися під час масованого обстрілу Запоріжжя.
Місцева влада повідомляє про збільшення кількості пошкоджених будинків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки дронів
  • Пошкоджено багатоповерхівки, магазин, АЗС і підприємство
  • Четверо людей отримали поранення

Увечері 25 листопада у Запоріжжі через загрозу ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряні сили попередили про рух БПЛА в напрямку міста. Спочатку йшлося про два безпілотники.

відео дня

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Федоров.

Згодом Федоров повідомив про третій безпілотник. Пролунали нові вибухи, є інформація про влучання у житловий будинок і пожежу на кількох поверхах. Дані про постраждалих уточнюються.

Місцеві служби оперативно реагують на наслідки обстрілу та продовжують ліквідацію пожежі. Жителям міста радять дотримуватися правил безпеки та залишатися у укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Пізніше Федоров попередив, що у напрямку Вознесенівського району Запоріжжя рухаються ударні БПЛА.

  Запоріжжя
    Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА
В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові будинки у різних районах міста. Також зайнялися вогнем підприємство та магазин. Також зайнялися підприємство та магазин. Попередньо поранено двох людей.

Шахед / Інфографіка: Главред

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, усім надають медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків та кілька приватних осель. Крім того, постраждали гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Запоріжжя
Запоріжжя / Фото: Скріншот

Яка ціль російських атак – експертна думка

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Росія й надалі застосовує ракетно-дронові удари, спрямовані переважно проти цивільного населення та критичної енергетичної інфраструктури України.

За його словами, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити тиск на українське суспільство в розпал холодного сезону.

Селезньов наголошує, що попри накопичений досвід переживання попередніх воєнних зим, кожна нова атака становить додаткову загрозу для стабільної роботи енергосистеми. Експерт застерігає, що Росія намагатиметься і далі використовувати удари по інфраструктурі як ключовий інструмент шантажу та дестабілізації.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

Крім того, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Нагадаємо, що ввечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Про серію потужних вибухів у місті повідомляє Суспільне.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

війна в Україні новини Запоріжжя новини України атака дронів
