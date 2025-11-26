Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Генштаб повідомляє про зростання угруповання РФ під Покровськом та оцінює реальні ризики для міста.

ЗСУ стримують наступ росіян

Коротко:

РФ стягнула понад 100 тис. військ під Покровськ

Спроби захоплення тривають понад рік

Генштаб заявляє, що до кінця року РФ не просунеться

Російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця року, однак спроби окупації міста продовжаться.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, росіяни продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку – наразі там зосереджено понад 100 тисяч окупантів.

Гнатов про спроби захоплення та резерви ворога

"Ці спроби тривають уже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати", – зазначив Гнатов.

Начальник Генштабу також наголосив, що повідомлення про те, що "все пропало", українці чують із початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Раніше така риторика лунала за часів АТО/ООС. Однак ЗСУ продовжують зупиняти противника і завдають йому серйозних втрат", – додав він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Які міста можуть стати ціллю військ РФ в разі окупації Покровська – думка експерта

Як зазначає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, у разі захоплення Покровська російські війська можуть отримати можливість просунутися далі на кілька українських міст. За його оцінкою, наступними потенційними цілями окупантів стануть Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Експерт пояснює, що противник прагнутиме перерізати шляхи постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із західного напрямку, що робить ці населені пункти стратегічно важливими для оборони. Світан наголошує, що контроль над Покровськом значно полегшить ворогу маневрування та просування вглиб території України.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України.

Крім того, російські підрозділи активізували наступальні дії на Донеччині, намагаючись перерізати ключову логістичну артерію між Покровськом і Мирноградом.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни також припускають, що російські сили можуть готуватися до спроби оточити підрозділи Сил оборони України безпосередньо в межах Покровська Донецької області.

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

