Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Остаточне погодження плану закінчення війни Росії проти України може відбутись вже 27 листопада під час переговорів президентів України та США.

Названо терміни і тему переговорів Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що сказав Єрмак:

Переговори Трампа і Зеленського можуть відбутись 27 листопада

Лідери країн будуть обговорювати територіальні питання

Гарантії безпеки для України стануть "юридично зобов’язуючими"

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на День подяки 27 листопада для остаточного погодження умов плану припинення війни. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському виданню Axios.

Зазначається, що американські та українські делегації досягли принципової згоди з більшості аспектів оновленого плану, який значно відрізняється від початкової 28-пунктної пропозиції США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче особисто обговорити з Трампом питання територіальних поступок.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що... це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп, - ред.] може сказати: "Дивіться, це підтверджено і узгоджено, наша позиція з українцями. Ми підтримуємо її і продовжуємо зараз розмовляти з росіянами", – сказав Єрмак в інтерв'ю Axios.

Єрмак зазначив, що головною розбіжністю, яку мають узгодити президенти, залишається питання території.

За винятком територіальних питань, які Зеленський планує обговорити безпосередньо з Трампом, Єрмак підкреслив, що нинішній проєкт мирної угоди відповідає інтересам України і дотримується її "червоних ліній". Важливим елементом нового плану є гарантії безпеки, які США та їхні європейські партнери готові надати Україні.

"Я думаю, що зараз він виглядає дуже солідним. Я вважаю, що це історичне рішення президента Трампа і Сполучених Штатів — надати ці потужні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала", — сказав Єрмак про текст щодо гарантій безпеки.

Єрмак повідомив, що гарантії безпеки будуть "юридично зобов’язуючими", і США позитивно відреагували на пропозицію закріпити їх у офіційному договорі.

Він додав, що Україна не відмовляється від конституційного курсу на членство в НАТО в майбутньому, але підкреслив: "Ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

За його словами, попередній 28-пунктний план був "неприйнятним", проте це вже історія. Поточний проєкт містить 19 пунктів - з нього вилучили ті складові, що не стосуються безпосередньо миру в Україні, а кілька інших були змінені, щоб стати більш прийнятними для Києва.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи призведе план Трампа до миру - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий наголосив, що "трампівський мир" фактично веде до великої війни, тож європейські країни залишаться на боці України.

Він підкреслив, що здатність України чинити опір визначалась і визначається не позицією США чи Європи, а власними силами. Тому, на його думку, єдиний правильний шлях — максимально мобілізувати суспільство для підтримки фронту.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розраховує на те, що візит президента Володимира Зеленського до США відбудеться в найближчу можливу дату в листопаді. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що європейські країни підтримуватимуть мирний план, запропонований США, і не формуватимуть окремої альтернативної ініціативи.

Оновлена у Женеві версія американського плану щодо припинення війни передбачає обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військових.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

