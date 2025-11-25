Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Юрій Берендій
25 листопада 2025, 19:28
311
Остаточне погодження плану закінчення війни Росії проти України може відбутись вже 27 листопада під час переговорів президентів України та США.
Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі
Названо терміни і тему переговорів Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що сказав Єрмак:

  • Переговори Трампа і Зеленського можуть відбутись 27 листопада
  • Лідери країн будуть обговорювати територіальні питання
  • Гарантії безпеки для України стануть "юридично зобов’язуючими"

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на День подяки 27 листопада для остаточного погодження умов плану припинення війни. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському виданню Axios.

Зазначається, що американські та українські делегації досягли принципової згоди з більшості аспектів оновленого плану, який значно відрізняється від початкової 28-пунктної пропозиції США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче особисто обговорити з Трампом питання територіальних поступок.

відео дня

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що... це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп, - ред.] може сказати: "Дивіться, це підтверджено і узгоджено, наша позиція з українцями. Ми підтримуємо її і продовжуємо зараз розмовляти з росіянами", – сказав Єрмак в інтерв'ю Axios.

Єрмак зазначив, що головною розбіжністю, яку мають узгодити президенти, залишається питання території.

За винятком територіальних питань, які Зеленський планує обговорити безпосередньо з Трампом, Єрмак підкреслив, що нинішній проєкт мирної угоди відповідає інтересам України і дотримується її "червоних ліній". Важливим елементом нового плану є гарантії безпеки, які США та їхні європейські партнери готові надати Україні.

"Я думаю, що зараз він виглядає дуже солідним. Я вважаю, що це історичне рішення президента Трампа і Сполучених Штатів — надати ці потужні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала", — сказав Єрмак про текст щодо гарантій безпеки.

Єрмак повідомив, що гарантії безпеки будуть "юридично зобов’язуючими", і США позитивно відреагували на пропозицію закріпити їх у офіційному договорі.

Він додав, що Україна не відмовляється від конституційного курсу на членство в НАТО в майбутньому, але підкреслив: "Ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

За його словами, попередній 28-пунктний план був "неприйнятним", проте це вже історія. Поточний проєкт містить 19 пунктів - з нього вилучили ті складові, що не стосуються безпосередньо миру в Україні, а кілька інших були змінені, щоб стати більш прийнятними для Києва.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи призведе план Трампа до миру - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий наголосив, що "трампівський мир" фактично веде до великої війни, тож європейські країни залишаться на боці України.

Він підкреслив, що здатність України чинити опір визначалась і визначається не позицією США чи Європи, а власними силами. Тому, на його думку, єдиний правильний шлях — максимально мобілізувати суспільство для підтримки фронту.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розраховує на те, що візит президента Володимира Зеленського до США відбудеться в найближчу можливу дату в листопаді. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що європейські країни підтримуватимуть мирний план, запропонований США, і не формуватимуть окремої альтернативної ініціативи.

Оновлена у Женеві версія американського плану щодо припинення війни передбачає обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військових.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп мирне врегулювання Андрій Єрмак мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

00:45Фронт
Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомо

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомо

22:53Війна
Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинки

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинки

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Кроликам - гнів, Півням - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Кроликам - гнів, Півням - суперечки

Справжні щасливчики: до яких знаків зодіаку прийде фінансове благополуччя

Справжні щасливчики: до яких знаків зодіаку прийде фінансове благополуччя

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Останні новини

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 листопада, вівторок
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВідео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

Реклама
21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВідео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Реклама
19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

19:12

Українські суди повально скасовують штрафи за паркування: що відбувається

19:10

Битва за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:01

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

19:00

За смаком нагадує "Шубу": рецепт бомбічної закуски на новорічний стілВідео

18:44

"Був там, де влучила ракета": у родині відомого фотографа Ліберова сталось горе

18:26

Ношений одяг і ризики для здоров’я: які хвороби можуть передаватися через секонд-хенд

18:10

Зимовий гардероб і прикраси — як носити ювелірні вироби з теплим одягом новини компанії

18:06

Одеколон "Потрійний" виявився не радянським: розкрили справжнє походження аромату

17:51

Європа підтримає мирний план США і не планує розробляти власний, - Стармер

17:34

Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60Відео

17:20

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

17:13

"Зараз трошки хочеться скинути": реперка Alyona Alyona поділилася думками про майбутню вагітність та нові життєві пріоритети

16:59

"Починаю з самого початку": Лобода зробила заяву, що з нею відбувається зараз

16:52

Родимки на різних частинах тіла та їхнє значення: що говорять мітки на шкірі

16:49

Тепло для міста, турбота для працівників: соціальна стратегія Миколаївської ТЕЦ під час війни новини компанії

16:45

Долар і євро можуть ще здивувати: банкір попередив, чого чекати до кінця листопада

16:40

Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око": в чому їх небезпека

16:38

Помилка, яка коштує дорого: що категорично не можна ставити в духовку

Реклама
16:28

Україна погодилась на поступку в мирному плані США - деталі від Financial Times

16:03

"Соплі і крики": Ксенія Мішина втрапила в неприємну ситуацію через сина-підлітка

15:49

Удача просто відвернеться: в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026Відео

15:35

Небезпека "винести" щастя з оселі: які речі ніколи не можна позичати

15:32

Залишилося владнати "незначні деталі": Україна погодилася на план США - CBS News

15:30

Швидкий мобільний інтернет і нові стандарти зв'язку: підписано важливий закон

15:10

Вдарили по десантному кораблю РФ - з'явились нові деталі атаки по Новоросійську

14:21

"Ми програємо": розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією

14:15

Складний тест на IQ для геніїв: знайдіть п’ять кавунів без кісточок за 15 секунд

14:11

Не вартують ризиків: які ТОП-9 секонд-хенд товарів небезпечно брати і за копійки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти