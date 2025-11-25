Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

У багатьох областях будуть дощі та штормовий вітер.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: УНІАН

Погода в Україні 26 листопада буде достатньо тепло, але вітряно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 листопада в Україні буде достатньо тепло. Протягом дня температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла. Лише у західних областях буде холодніше - 4-9 градусів тепла. Водночас завтра будуть душе сильні пориви вітру.

У Києві істотних опадів не буде. Температура повітря підвищиться до 9-10 градусів тепла, але буде вітряно. Водночас в Україну вже з 30 листопада прийде похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: ventusky

Погода 26 листопада

В Україні 26 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому заході. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південній частині до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 26 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +8...+16 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Харківській областях. Там температура повітря опуститься до +3...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: meteoprog

Погода 26 листопада у Києві

У Києві 26 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

