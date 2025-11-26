Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Подати заявку можна вже з 1 грудня.

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло / Колаж: Главред, фото: Freepik

Про що мова:

Переселенці з ТОТ отримають ваучер на 2 млн грн для купівлі житла

Подати заявку можна з 1 грудня через "Дію", пізніше - через ЦНАПи та нотаріусів

Пріоритет матимуть УБД та особи з інвалідністю від війни

Україна готує нову житлову програму для людей, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Зокрема, переселенці з ТОТ зможуть отримати ваучeр на 2 млн грн для купівлі житла.

Пріоритет на старті матимуть заявники зі статусом УБД або інвалідності внаслідок війни, а подання здійснюватиметься через Дію. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Як подати заявку

Подати заявку можна буде вже з 1 грудня. Спершу це стане можливим лише через мобільний застосунок "Дія", а згодом до процесу долучаться ЦНАПи та нотаріуси. Розглядатимуть заяви спеціальні комісії, які працюватимуть у населених пунктах фактичного проживання заявників відповідно до довідки ВПО.

Хто зможе скористатися програмою

Новий компонент програми "єВідновлення" орієнтований на тих, хто втратив житло не через руйнування, а через окупацію. Оскільки потрапити на ТОТ для оцінки стану майна неможливо, програма не передбачає перевірки об’єкта чи документального підтвердження його пошкодження. Достатньо буде вказати дані про житло у заявці.

Водночас ретельно перевірятимуть статус заявника - чи зареєстрований він як ВПО з попереднім місцем проживання на ТОТ та чи має статус УБД або інвалідності внаслідок війни для пріоритетного розгляду.

У програму зможуть потрапити тільки ті заявники, які:

не мають іншого житла на підконтрольній території України;

не отримували раніше державну допомогу на придбання житла;

мають підтверджений статус ВПО з ТОТ.

Ціль програми - не просто допомогти з житлом, а забезпечити людей повноцінною можливістю почати життя заново, незалежно від того, чи буде колись деокуповано їхню рідну громаду. Держава надаватиме ваучер на суму 2 млн грн на одну людину.

Кошти можна буде використати для купівлі житла на підконтрольній Україні території. Ваучер не видаватиметься на руки - це буде електронний документ, який проводиться через реєстри та оплачується безпосередньо продавцю.

Виплати для українців - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше в Україні стартувала програма "Зимова підтримка". Українці можуть отримати разову допомогу 1000 грн через "Дію" або Укрпошту. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026-го.

Нагадаємо, в Україні реалізують другий етап пілотного проєкту із забезпечення базовою соціальною підтримкою громадян. До програми зможе долучитися ще більше родин із низькими доходами, які відповідатимуть критеріям. Базова допомога становить 4500 грн.

Раніше президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні.

Про джерело: Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку)

