Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

Усик зберігає свої пояси і готується зустрітися з обов’язковим претендентом на титул IBF.

Усик може незабаром захистити свій титул проти переможця бою Андерсон–Санчес / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

Усик має пояси WBC, WBA та IBF

Наступний суперник визначиться фінальним елімінатором IBF

Бій Андерсон–Санчес вирішить обов’язкового претендента

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик наразі володіє трьома поясами – WBC, WBA та IBF. Його наступним суперником може стати переможець фінального елімінатора за титул IBF.

Як повідомляє SkySports, Джаред Андерсон найближчим часом отримає пропозицію провести бій із Френком Санчесом. Поєдинок визначить обов’язкового претендента на пояс IBF, яким зараз володіє Усик.

В Top Rank підтвердили, що американський боксер готовий зустрітися на ринзі з кубинцем. У разі перемоги Андерсона його наступний поєдинок цілком може відбутися з Усиком, якщо українець вирішить захистити свій титул.

Андерсон готовий до бою

Раніше від поєдинку з Санчесом відмовився британський боксер Даніель Дюбуа. Торги щодо бою мали відбутися 20 листопада, проте ситуація змінилася після відмови Дюбуа.

Як повідомляв Главред, Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційного листа від команди українця, у якому він добровільно відмовився від титулу.

Український промоутер Олександр Красюк пояснив це рішення так:

"На ситуацію із титулом WBO треба дивитися у прогресії часу. Офіційний претендент мав бути призначений одразу після поєдинку з Дюбуа, однак Олександр взяв паузу, мотивувавши її травмою."

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

