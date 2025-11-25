Рус
Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

Руслан Іваненко
25 листопада 2025, 21:42
Усик зберігає свої пояси і готується зустрітися з обов’язковим претендентом на титул IBF.
Усик, бокс
Усик може незабаром захистити свій титул проти переможця бою Андерсон–Санчес / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

  • Усик має пояси WBC, WBA та IBF
  • Наступний суперник визначиться фінальним елімінатором IBF
  • Бій Андерсон–Санчес вирішить обов’язкового претендента

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик наразі володіє трьома поясами – WBC, WBA та IBF. Його наступним суперником може стати переможець фінального елімінатора за титул IBF.

Як повідомляє SkySports, Джаред Андерсон найближчим часом отримає пропозицію провести бій із Френком Санчесом. Поєдинок визначить обов’язкового претендента на пояс IBF, яким зараз володіє Усик.

В Top Rank підтвердили, що американський боксер готовий зустрітися на ринзі з кубинцем. У разі перемоги Андерсона його наступний поєдинок цілком може відбутися з Усиком, якщо українець вирішить захистити свій титул.

Андерсон готовий до бою

Раніше від поєдинку з Санчесом відмовився британський боксер Даніель Дюбуа. Торги щодо бою мали відбутися 20 листопада, проте ситуація змінилася після відмови Дюбуа.

Як повідомляв Главред, Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційного листа від команди українця, у якому він добровільно відмовився від титулу.

Український промоутер Олександр Красюк пояснив це рішення так:

"На ситуацію із титулом WBO треба дивитися у прогресії часу. Офіційний претендент мав бути призначений одразу після поєдинку з Дюбуа, однак Олександр взяв паузу, мотивувавши її травмою."

Як повідомляв Главред, донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації. Такий шанс з’являється завдяки клубному рейтингу, який буде вирішальним у разі перерозподілу місць у турнірі.

Нагадаємо, що у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Крім того, український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Олександр Усик новини спорту Новини боксу
Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

00:45Фронт
Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомо

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомо

22:53Війна
Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:31Війна
