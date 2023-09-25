У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

Сили спецоперацій повідомлять, що серед загиблих командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

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Удар по Чорноморському флоту РФ / Колаж Главред, фото facebook.com/OleksiiTselik, соцмережі

22 вересня внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 офіцери.

Як повідомляють Сили спецоперацій, серед загиблих командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

"Після поразки штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів були поранені. Будівля штабу не підлягає відновленню", - сказано в повідомленні. відео дня

Втрати РФ після удару по кораблю"Мінськ"

Крім того, ССО оновили інформацію про втрати противника в результаті спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ".

Оскільки ВДК "Мінськ" на наступний день після атаки повинен був вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому. Втрати склали 62 окупанти.

Удар по Криму / скріншот

Удар по Криму

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи у п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. У штабі Чорноморського флоту утворилася "діра" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільною".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео з наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "Ми ж обіцяли, що далі буде". При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

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