УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

Марія Тупік
25 вересня 2023, 13:53 оновлено 25 вересня, 14:02
Сили спецоперацій повідомлять, що серед загиблих командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.
Удар по Чорноморському флоту РФ
Удар по Чорноморському флоту РФ / Колаж Главред, фото facebook.com/OleksiiTselik, соцмережі

22 вересня внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 офіцери.

Як повідомляють Сили спецоперацій, серед загиблих командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

"Після поразки штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів були поранені. Будівля штабу не підлягає відновленню", - сказано в повідомленні.

відео дня

Втрати РФ після удару по кораблю"Мінськ"

Крім того, ССО оновили інформацію про втрати противника в результаті спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ".

Оскільки ВДК "Мінськ" на наступний день після атаки повинен був вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому. Втрати склали 62 окупанти.

Удар по Криму
Удар по Криму / скріншот

Удар по Криму

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи у п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. У штабі Чорноморського флоту утворилася "діра" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільною".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео з наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "Ми ж обіцяли, що далі буде". При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні чорноморський флот РФ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

13:53 Україна
Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – Світан

Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – Світан

13:51 Україна
У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

13:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:53

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

13:52

Як почистити устілки в кросівках без зайвого клопоту

13:51

Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – СвітанВідео

13:51

У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

13:50

Заради цього кинув трьох дітей і дружину: чоловік з Індії тримає руку піднятою 50 років, у чому сенс

США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - ХараСША зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара
13:15

У Comedy Club жорстко потролили терориста ПутінаВідео

13:11

Зірка серіалу "Універ" і путіністка Кожевнікова стала мамою вчетверте

13:03

Ревіла від несправедливості: Лорак поскаржилася пропагандистам на Україну

12:51

Я задихаюся: Дантес налякав своїх шанувальників

Реклама
12:46

Головоломка для 6-річних дітей ставить дорослих в глухий кут: яке число заховано за автівкою

12:45

Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені

12:43

Простіше нікуди: як очистити килим від шерсті та волосся

12:21

Знищені старші офіцери РФ: дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк

11:56

Військовий експерт розкрив, чи можуть заморозити війну в УкраїніВідео

11:47

Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ на найближчі місяціВідео

11:24

Причина всіх бід: чим відмити цвіль на гумці пральної машини

11:15

"Онікс складно збивати": розкрито деталі масованого удару РФ по Україні

11:07

Favbet Foundation передав ЗСУ одразу два авто

10:46

"Як щитом закрив центр міста": вночі РФ вдарила по готелю в ОдесіФото

10:41

Ідеальна доза: скільки штук волоських горіхів можна їсти в день

Реклама
10:35

"Бавовна" у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ

10:33

Іменини 26 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:54

"Наші недруги замовкають, коли є успіхи": Хара оцінив зміни у ставленні Заходу до війни

09:43

"До початку жовтня": Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW

09:41

Помер народний депутат України трьох скликань Андрій Іванчук

09:31

Розквасили ніс: Гіркіна жорстоко побили в СІЗО – у соцмережах розкрили деталі

09:16

Гороскоп на жовтень 2023: Овнам - переломний момент, Близнюкам - задоволення

09:00

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанЕксклюзив

08:52

ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus - Bild

08:24

ЗСУ світить потужний прорив: аналітики назвали ймовірний час і напрямок

08:22

Про печеньки можна забути: королівський рецепт львівського вершкового сирника до чаю

07:48

Вночі в окупованому Севастополі прогримів черговий гучний вибух

06:55

Лише люди з орлиним зором знайдуть лева за 14 секунд: оптична ілюзія на уважність

06:53

Вибухи в Одесі та Кривому Розі: РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами"Фото

06:05

Зернова криза: чим керуються поляки?Погляд

04:30

"Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника": Маломуж розповів, як ЗСУ це зроблять

04:00

"Потрібно все": дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно

03:23

Шерсть всюди: чому кішка сильно линяє

02:41

Ця головоломка просто знищить мозок: тільки геній знайде цуценя за 11 секунд

02:10

Чоловік розлютив дівчину всього одним зауваженням: що він написав

Реклама
01:35

Дипломат спрогнозував, чи буде Захід гальмувати поставки F-16

24 вересня, неділя
23:55

Головоломка, яка здивувала навіть геніїв: треба знайти число 250 за 5 секунд

23:07

Єдиний не вийшов з Азовсталі: військовий пройшов 200 км і дивом врятувався

22:58

ПВК з талоном: рецензія на фільм "Нестримні 4"Відео

22:50

"Візит Зеленського до США не є таким успішним": дипломат розкрив подробиці

22:11

"Рівень загрози підвищений": РФ найближчим часом може вдарити ракетами

21:21

"У нас дрес-код": у Тернополі військового нахабно не пустили в бар через форму

21:19

Голос країни-13 - 4 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерівВідео

21:19

Удари по Криму скоро посиляться: Світан розповів про першу "ластівку"

20:30

У Курську скасували святковий салют через яскраве "привітання" ВСУ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти