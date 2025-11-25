Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

Трамп сподівається на зустріч з Зеленським і Путіним найближчим часом.

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним / Колаж: Главред, фото: Скриншот, Володимир Зеленський, Білий дім

Трамп заявив про спільні переговори з Зеленським і Путіним

Для узгодження плану Стів Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві, а Ден Дрісколл - з українською стороною

Трамп готовий на зустріч лише після остаточного узгодження угоди

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною.

З метою остаточного узгодження мирного плану лідер США доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу провести зустріч із Путіним у Москві, а міністру армії Дену Дрісколлу - зустрітися з українською стороною. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії, - заявив лідер США".

За словами президента, протягом останнього тижня його команда досягла значного прогресу у переговорах. Первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням пропозицій обох сторін, і наразі залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності.

Трамп також повідомив, що про всі досягнення його особисто інформуватимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр війни Піт Хегсет та глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи призведе план Трампа до миру - думка експерта

Ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий вважає, що 28 пунктів Трампа точно не є планом миру. Насправді представлений документ є набором вимог про фактичну капітуляцію, яких від України домагається Росія - тепер уже разом зі своїм найвпливовішим союзником Дональдом Трампом.

"Ключове в цій капітуляції - наступне. Окрім того, що Росія отримує все, а ми не отримуємо нічого, вона ще й уникає будь-якої відповідальності, будь-якого покарання за агресію проти України, за всі військові злочини і завдану нею шкоду. Згідно з цими 28 пунктами, РФ повністю реабілітується та амністується, повертається до кола цивілізованих держав, із неї знімаються всі санкції. А якості винагороди вона ще й зберігає за собою всі українські території, які змогла захопити, та навіть більше", - зазначає Дикий.

Переговори щодо мирної угоди - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "наближається до угоди" для завершення війни Росії проти України. Лідер США вірить, що мирна угода буде скоро підписана.

Крім того, у Білому домі заявили, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Зазначається, що залишилося врегулювати "кілька делікатних, але не нездоланних деталей".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на День подяки 27 листопада для остаточного погодження умов плану припинення війни.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

