Ситуація із зерном налагоджується: всі три чорноморські порти знову запрацювали

П'ять суден, які застрягли в Україні з початку війни, змогли покинути українські порти.

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Відкрито морські та деякі сухопутні коридори для експорту українського зерна / Колаж Главред, фото pixabay

Всі три чорноморські порти відновили прийом кораблів для експорту зерна. За останні кілька тижнів 10 кораблів безпечно здійснили рейси для завантаження зерна усупереч погрозам Росії, пише Bloomberg.

Журналісти висновують, що смілива ставка України на створення власного торгового маршруту виправдалася. Однак рух суден як і раніше вимагає обережних маневрів поблизу берегів Болгарії та Румунії, коли судна прямують в Україну.

За словами людей, знайомих з ситуацією, два кораблі прибули в Одесу в неділю, ще два кораблі - у Чорноморськ, а дані відстеження суден показують, що ще один корабель прибув у порт "Південний" того ж дня. Це на додаток до ще п'яти суден, які вже пройшли транзитом по "коридору", завантажили вантажі і пішли після 16 вересня. А це означає, пише агентство, що судна тепер досягли всіх трьох портів, використовуючи тимчасовий український "коридор".

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Крім того, п'ять суден, які застрягли в Україні з початку війни, використовували той же маршрут, щоб піти до прибуття нових суден.

Оскільки нова стратегія набирає обертів, страховий брокер Miller заявив, що пропонує "повне страхування військових ризиків" для кораблів з українським зерном у Чорному морі.

Це не обов'язково робить поїздку менш небезпечною для членів екіпажу. Але це може допомогти полегшити експорт для сільськогосподарського сектору України, зауважують журналісти.

"Коли росіяни вийшли із зернової угоди, вони думали, що можуть заподіяти Україні більше проблем", - сказав науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. Він очікує, що "кількість суден, що прямують в українські порти, збільшиться".

Також стало відомо, що Литва погодилася пропустити українське зерно.

За словами глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса, коридор для транзиту зерна в балтійські порти був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило його поставки в Африку та інші країни.

Експорт продовольства та новий український "зерновий коридор"

Після гучного виходу Росії з "зернової угоди" Україна запропонувала своїм агропартнерам новий коридор, захищений мінними загородженнями.

Країна-агресорка відреагувала на ініціативу України образливими заявами і погрозами, що, мовляв, усі кораблі відтоді вважатиме "цілями" для своїх військ.

Але попри усі погрози і істерики, РФ змогла лише одного разу втрутитися в морський рух. У серпні патрульний корабель "Василь Биков" зупинив суховантаж на шляху в порт Ізмаїл на Дунаї. Щоб провести огляд, стверджувало Міноборони РФ, "Василь Биков" нібито відкрив попереджувальний вогонь.

У відповідь Україна почала завдавати потужних ударів по Чорноморському флоту, в результаті окупантам доводиться весь час маневрувати, переміщаючи бойові кораблі з порту в порт.

Нинішній маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий "коридор" йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

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