Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

Експерт закликав Європу перейти від заяв до реальних економічних дій/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези:

Клочок вважає санкції головним інструментом тиску на РФ

План Каллас із двох пунктів він назвав більш релевантним для України

Експерт відзначив дисбаланс у європейській торговельній політиці

Путін заявив, що американський 28-пунктний "мирний план" може стати основою для переговорів. Тим часом Україна та США вже провели консультації щодо можливих змін до документа. Активну роль у процесі продовжує відігравати Європа, яка, попри публічні заяви про підтримку України, все ще зберігає енергетичну співпрацю з Росією.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, суперечливою виглядає позиція Франції: президент Еммануель Макрон говорить про потребу "вигідної для Європи мирної угоди", водночас країна продовжує відправляти до Росії ядерні відходи на збагачення.

Позиція Європи та Франції

Клочок наголосив, що нині Україна має апелювати не до європейського плану з 24 пунктів, а до іншої ініціативи, про яку нещодавно заявила дипломатична представниця Єврокомісії Кая Каллас.

"Вона сказала, що в них є план, який складається з двох пунктів. Перший – послабити Росію. Другий – підтримувати Україну. Прекрасний план, за яким стоїть все, разом з тим – нічого. Я б зосереджувався саме на санкційному тиску", – озвучив Клочок.

За його словами, Європа закликала США активізувати санкційний тиск проти Росії, але водночас продовжує купувати російські енергоресурси. Дональд Трамп також звернув на це увагу, висловивши невдоволення тим, що ЄС досі залежить від російського газу й нафти, попри заклики України ще з 2022 року.

Клочок навів статистику, яка демонструє дисбаланс у європейській політиці: "Загальний обсяг торгового обігу в різних секторах з початку повномасштабного вторгнення склав майже 350 мільярдів. Позитивний баланс на рахунок Росії в порівнянні з наданою Європою допомогою Україні має різницю 30 – 40 мільярдів на користь росіян. Європейці Росії заплатили більше, ніж допомогли нашій державі", – наголосив Клочок.

Санкції як ключовий інструмент тиску

Аналітик підкреслює, що риторика Європи про бажання послабити Росію має підкріплюватися реальними діями. Адже, на його думку, саме санкції можуть стати ключовим інструментом тиску на Кремль, тоді як торговельний обіг США з Росією залишається мінімальним — лише 3–4 мільярди доларів на рік.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Також він зауважив, що нинішня політика Вашингтона щодо енергетичного ринку Європи може бути вигідною для України: "Трамп воює з Росією за енергетичний ринок Європи. В цьому Україна зараз має союзника в особі американців".

На думку Клочка, саме санкційний тиск може змусити Росію йти на поступки: "Я не бачу перспективи розв'язання цієї війни військовим шляхом... а от санкційний тиск – це дуже потужно. Російська економіка перебуває у кроці від прірви. Але цей крок вимірюється не днями, а місяцями", – підсумував Клочок.

Експертна оцінка 28-пунктного плану Трампа

Ветеран російсько-української війни та військовий експерт Євген Дикий вважає, що запропонований Дональдом Трампом 28-пунктний документ не можна розглядати як мирний план. За його словами, зміст документа значною мірою відповідає вимогам, які Росія висуває Україні, і фактично відображає модель капітуляції, на якій наполягає Кремль.

Експерт підкреслює, що позиція Трампа у цьому питанні де-факто збігається з інтересами Москви, що ставить під сумнів нейтральність запропонованих умов. На думку Дикого, ключова проблема полягає в тому, що документ передбачає для Росії повне уникнення відповідальності за розв’язану агресію, воєнні злочини та завдані збитки.

Він звертає увагу, що в межах цих пунктів Росія не лише позбавляється санкцій та отримує можливість повернутися до міжнародних форматів, а й зберігає контроль над окупованими територіями. Така логіка, за оцінкою експерта, виглядає як фактична винагорода країні-агресору.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна попередньо погодилася з мирною пропозицією, сформованою під час женевських консультацій за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Як повідомив високопосадовець США у коментарі CBS News, сторони вже узгодили ключові пункти документа, і залишилося врегулювати лише технічні деталі.

Крім того, у погодженій у Женеві оновленій версії американського плану завершення війни Росії проти України встановлено обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців. Київ погодився на встановлення такого ліміту. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців, які побажали залишитися анонімними, пише ТСН.

Нагадаємо, як повідомив виданню Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, у неділю вранці атмосфера у Женеві була "дуже напружена". Американська сторона прибула розчарованою через витоки інформації в ЗМІ та публічні дискусії щодо походження першого проєкту пропозиції.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

