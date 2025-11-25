Рус
"Соплі і крики": Ксенія Мішина втрапила в неприємну ситуацію через сина-підлітка

Христина Трохимчук
25 листопада 2025, 16:03
Син зірки переживає непростий період.
Ксенія Мішина із сином Платоном
Ксенія Мішина з сином Платоном / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Ви дізнаєтеся:

  • Ксенія Мішина розповіла про труднощі у вихованні сина
  • Що переживає актриса

Відома українська актриса Ксенія Мішина одна виховує 13-річного сина Платона. На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася, з якими несподіваними труднощами материнства зіткнулася.

Мішина зізналася, що дорослішання сина додає їй у житті несподіваних пригод, але вона намагається ростити його в любові та щасті. Для батьків підлітковий вік дітей стає справжнім викликом, і актриса не стала винятком.

Ксенія Мішина із сином
Ксенія Мішина - фільми та серіали / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

"У кожного віку свої виклики, але підлітковість особлива: тут вже не вийде просто обійняти, потрібно говорити, терпіти і приймати. Тут уже не вийде сказати: "Так треба" і вимагати слухняності, тут іноді треба кликати дядька Фрейда на допомогу", - написала зірка.

Ксенія поділилася, що іноді її старання як матері йдуть прахом - син просто не хоче прислухатися до її слів. Ба більше, через підлітковий бунт дитини знаменитість почала потрапляти в неприємні ситуації. Зокрема, її неодноразово викликали до директора школи.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина - виховання сина / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

"Підліткам щиро все одно на твою "мудрість". У них своя правда, свій світ, свої очі. Думаєте мене обходить килим директора, труднощі в домовленостях, ори, крики, соплі, крики? Мрію про закінчення війни, але не комендантської години, бо почнуться ще й безсонні ночі", - поскаржилася Мішина.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український співак MELOVIN зробив заяву про свою участь у Національному відборі. У соцмережах артист повідомив, що нібито відмовився від конкурсу на користь іншого претендента - Хаята. На його пропозицію з гумором відповіли Джамала та інші знаменитості.

Також українська співачка Jerry Heil відреагувала на своє потрапляння до лонгліста учасників Національного відбору на Євробачення-2026. За словами артистки, участь у Євробаченні як сольної виконавиці не є для неї гештальтом.

Про персону: Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

