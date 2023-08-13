Росія збрехала про стрілянину в Чорному морі: ЗМІ публікують розмову моряків

Ніякого гелікоптера росіян не було і попереджувальних пострілів теж.

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"Сукра Окан" проігнорував усі вимоги загарбників / Колаж Главреда. Фото: MARINETRAFFIC.COM, Міноборони РФ

Російські окупанти, імовірно, збрехали про застосування вогню по суховантажу "Сукра Окан", який рухався у бік Ізмаїла під прапором Палау.

Як стверджують аналітики з InformNapalm, як доказ брехливості Москви вони отримали справжній запис розмови моряків "Сукра Окан" з екіпажем корабля ЧФ РФ "Василь Биков".

На опублікованому аудіо звучить тільки вимога росіян до "Сукра Окан" негайно зупинити хід, погрожуючи застосувати зброю.

"Це російський корабель. Дозвольте нашій групі проінспектувати ваше судно...", - запитує один з росіян по зв'язку.

Натомість, як пишуть автори спільноти InformNapalm, екіпаж "Сукра Окан" вимогу окупантів проігнорував - не допустив огляду судна і тимчасово змінив курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Стверджується, що росіяни не надсилали для огляду чи супроводу суховантажу свій гелікоптер, про що йшлося в офіційній заяві Міноборони Росії.

Росія відкрила вогонь у Чорному морі

Вдень 13 серпня Міноборони РФ прозвітувало, що російські війська шляхои попереджувального вогню нібито зупинили хід цивільного морського судна під прапором Палау, який рухався у бік українського Ізмаїла.

Понад те, у Шойгу стверджували, що вертольотом на суховантаж висадилася оглядова група. Після завершення огляду судно продовжило рух в порт Ізмаїл.

Ситуація у Чорному морі загострилася після виходу Росії з "зернової угоди": Москва оголосила усі цивільні судна, які рухатимуться в бік українських портів, "військовими цілями". Щоправда, відтоді ніяких уражень, крім ударів по українській портовій інфраструктурі на півдні, іноземних суден з боку Росії не було.

ВМС після промовистих попереджень української влади відповідали Росії вогнем по її флоту, задіяному, зокрема, у морському терорі та масованих ударах по материковій Україні. 10 серпня Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі.

Як зазначила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк, відтепер ворог намагається захиститися від ударів ЗСУ за загородженням з цивільних кораблів.

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