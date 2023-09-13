Катер "Тунець" пішов на дно: у Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ

У північно-західній частині Чорного моря знищено ще один катер окупантів РФ.

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Катер РФ Тунець знищений в Чорному морі / Колаж: Главред, фото: Buran-force.ru, УНІАН

Українські захисники знищили ще одне судно російських окупантів у Чорному морі.

Про успішні дії підрозділів Збройних сил України йдеться в повідомленні в Facebook командування ВМС ЗСУ.

Підкреслюється, що українські захисники знищили російський катер "Тунець" у Чорному морі.

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"У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - йдеться в повідомленні.

Катер РФ Тунець знищений у Чорному морі / Facebook/navy.mil.gov.ua

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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