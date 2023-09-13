Катер "Тунець" пішов на дно: у Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ

Українські захисники знищили ще одне судно російських окупантів у Чорному морі.
Про успішні дії підрозділів Збройних сил України йдеться в повідомленні в Facebook командування ВМС ЗСУ.
Підкреслюється, що українські захисники знищили російський катер "Тунець" у Чорному морі.
"У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - йдеться в повідомленні.
Удар по окупантах у Севастополі
Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".
Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.
Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
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