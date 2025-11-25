Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60

Літаків А-60 всього було випущено лише два, станом на сьогодні - обидва вже знищені.

Сили оборони знищили найрідкісніший російський літак в ході атаки по Таганрогу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Україна завдала масованого удару по Таганрогу

В ході атаки уражено авіазавод ім. Берієва

Відомо про знищення унікальних літаків РФ А-60 та А-100ЛЛ

У ніч на 25 листопада 2025 року на території аеродрому та авіазаводу в місті Таганрог в Росії було знищено рідкісний експериментальний літак A‑60 1А2 — літак-лабораторію з лазерною зброєю, який ще в радянські часи створювався для протидії супутникам й повітряній розвідці.

Главред зібрав головне, що варто знати про унікальний російський літак А-60, який вдалось знищити.

Генштаб заявив про ураження літака

25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили завдали ударів по низці важливих російських об’єктів, використавши, зокрема, ударні БпЛА "Барс" і крилаті ракети "Нептун".У Таганрозі Ростовської області були уражені Авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виробництва дронів "Молнія" — "Атлант Аеро".

"Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

Які літаки було знищено в ході атаки по Таганрогу

Аналітична група "Dnipro Osint" повідомила, що нічний удар по Таганрогу призвів до знищення двох літаків на території авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва:

експериментальної лабораторії А-60, яка є носієм лазерного озброєння,

літака дальнього радіолокаційного виявлення А-100 (без радару).

Також осінтери відзначили, що значно постраждали виробничі приміщення, зокрема цех фінальної збірки. Крім того, була уражена позиція С-400, однак масштаби пошкоджень за супутниковими даними визначити складно.

Дивіться відео знищення А-60:

/ Фото: скріншот

Чим цінний авіазавод ім. Берієва

За фото- та відеоматеріалами, поширеними місцевими жителями, український удар був спрямований на авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва та аеродром "Таганрог-Южный", який використовується як основний полігон для випробувань продукції цього підприємства. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

За даними видання, підприємство "Берієва" займається проєктуванням, серійним виробництвом, модернізацією та ремонтом літаків-амфібій і спеціалізованих авіаційних систем, включно з літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

А-50 / Інфографіка: Главред

Зазначається, що на його потужностях також виконують капітальні ремонти літаків ВМФ РФ та модернізацію стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МСМ. Завод є частиною ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация", що входить до російського держконцерну "Ростех".

Чим унікальний літак А-60

Фахівці, проаналізувавши одне з відео удару, дійшли висновку, що під час атаки було вражено, а ймовірно й повністю знищено радянсько-російську літаючу лабораторію А-60 з бортовим номером RA-86879, створену на базі транспортника Іл-76МД. Цей літак багато років перебував на одному місці на території аеродрому "Таганрог-Южный".

"Літак став носієм авіаційного варіанту мегаватного лазера, що планувалося вивести в космос як 17Ф19Д "Скиф-Д". З метою розміщення лазерної системи базова конструкція Іл-76 зазнала доволі серйозних змін. За час проекту в СРСР було побудовано лише два дослідні зразки цієї експериментальної системи", - йдеться у матеріалі Мілітарного.

Крім того, за інформацією Exilenova+, удар також припав на ангар авіазаводу, де проводять техобслуговування та модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС до версії Ту-95МСМ, здатних нести більшу кількість крилатих ракет Х-101, які Росія застосовує для атак по Україні.

Літаки серії Ту, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Які характеристики літака А-60

В ніч на 25 листопада ЗСУ завдали удару по авіазаводу в Таганрозі, внаслідок чого було знищено унікальний російський літак А-60 1А2, оснащений лазерною системою для ураження повітряних цілей та супутників. Про це повідомляє Defense Express.

Цей борт понад два десятиліття перебував на території заводу, періодично змінюючи місце стоянки, що підтверджується супутниковими знімками. Остання зафіксована позиція літака співпадає з місцем ураження, зафіксованим на оприлюднених відео.

"Він був створений на базі літака Ил-76МД, тому має однакові загальні форми. Але, А-60 1А2 можна відрізнити завдяки характерному носу, та невеликої надбудови на даху у задній частині літака, що й можна побачити на відео. Цей літак був експериментальною повітряною лабораторією для випробування лазерної зброї повітряного базування. Планувалось, що такий лазер зможе збивати літаки, аеростати та сліпити оптику супутників. Саме для цього А-60 1А2 був озброєний бойовим лазером потужність у 1 МВт, що розташовувався у задній частині в середині фюзеляжу, а та надбудова на даху між крилами та кілем мала спеціальні розсувні стулки звідки й працював лазер", - вказують експерти.

Аналітики пояснюють, що літак був оснащений характерною носовою частиною з радіолокаційною станцією для виявлення та супроводу цілей, а також двома турбогенераторами потужністю 2,1 МВт, розташованими біля задніх стійок шасі, які забезпечували роботу лазерної установки. Це робило його легко впізнаваним серед інших літаків на базі Іл-76.

Розробка А-60 почалася ще у 1975 році, перший політ прототипу відбувся у 1981-му. У 1984 році літак вперше уразив повітряну ціль — стратосферний аеростат, після чого виконав десятки подібних випробувальних запусків, включно з ураженням літака-мішені Ла-17. У 1989 році перший прототип був втрачений у пожежі.

У Defense Express зазначають, що ескізний проєкт авіаційного комплексу "Дрейф", створений на базі літака-лабораторії Іл-76, дозволяє приблизно уявити внутрішню конструкцію А-60. Після втрати попередньої модифікації одразу розпочали будівництво нового А-60 1А2, який зберіг загальні риси попередника, але отримав низку оновлень. У 1991 році ця модернізована модель здійснила перший політ, однак уже через два роки роботи над програмою були призупинені.

Ил-76 / Інфографіка: Главред

У матеріалі повідомляється, що у 2009 році випробування А-60 1А2 поновили. Тоді ж провели експеримент, під час якого лазер літака був спрямований на японський геодезичний супутник AJISAI на орбіті близько 1500 км, і було зафіксовано відбиття променя. Попри офіційні заяви Росії про суто мирний характер цих польотів, фактично перевіряли можливість засліплення розвідувальних супутників. Поточний стан програми залишається невідомим, хоча після 2009 року літак продовжував проходити модернізацію та обслуговування на заводі, тож повністю від проєкту, ймовірно, не відмовилися.

"Цілком ймовірно, що напрацювання за цим проєктом були використані чи навіть лягли в основу для створення ще одного російського "аналоговнєта" наземного лазера для протидії супутникам "Пересвет"", - резюмують аналітики.

Реакція росіян

Близький до російської військової авіації телеграм-канал Fighterbomber повідомив про втрату в Таганрозі літака-лабораторії А-60, який НІБИТО востаннє літав у 2016 році і понад десять років перебував на землі через брак коштів на утилізацію в РФ.

Другим ураженим літаком став А-52ЛЛ — літаюча лабораторія для випробування елементів А-100, яка раніше була перероблена з військового Іл-76 з мінімальним залишком ресурсу для досліджень "Прем'єра" та подальшої утилізації. Останній політ даного літака нібито відбувся у 2018 році.

"Власне А-60 у нас було два. На кожному випробовувалися "різні" лазери. Перший А-60 згорів ще десь у 2010 році, але там і результати були не дуже. Другий працював до 2016 року. Там результат був хороший" - вказується у повідомленні.

Чим важливий удар по Таганрогу

Атака на завод "Берієва" в Таганрозі вдарила по єдиному в Росії підприємству, яке займалося модернізацією та ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це в ефірі Еспресо повідомив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, завод "Берієва" — єдине в РФ підприємство, що модернізує та ремонтує Ту-95МС, літаки, які активно застосовуються для ударів по Україні за допомогою крилатих ракет Х-101 і Х-555. Раніше завод займався проєктами А-50 і А-100, але ці програми були призупинені через втрату більшості дослідних зразків та робочих елементів, що наразі унеможливлює їх відновлення.

Крім того, експерт зазначив, що літак А-60 — старий радянський проєкт, розроблений для осліплення оптичних систем супутників раннього попередження США лазерним променем.

"Ми знаємо, що Росія використовує безліч американських компонентів, але при цьому загрожує Сполученим Штатам. І тут виникає казус: якщо вони переможуть США, то де вони будуть брати технології? Зауважимо, що цей літак більше становив загрозу для супутникових систем США та інших країн, бо міг впливати на їхню роботу", - додав Храпчинський.

Чим унікальний літак А-100ЛЛ

В Defense Express повідомили, що український далекобійний удар по російському авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" виявився ще більш ефективним, адже окрім знищення унікального експериментального літака А-60 із бойовим лазером, підтверджено також знищення важливого літака А-100ЛЛ.

Особливу увагу автори матеріалу звертають на опори антени РЛС над крилом А-100ЛЛ, що однозначно ідентифікує його як літак дальнього радіолокаційного виявлення, а додаткова антена над кабіною відрізняє його від А-50 та А-50У. Факт його довготривалого перебування на майданчику "ТАНТК ім. Берієва" підтверджує, що йдеться саме про літаючу лабораторію А-100ЛЛ на базі Іл-76МД з бортовим номером "52" і реєстрацією RF-93953.

Аналітики підкреслюють, що А-100ЛЛ слугує фактично наземним стендом для випробування всіх систем А-100, на ньому проводяться роботи з тестування та оцінки обладнання для серійних літаків. Цей літак є ключовим активом російської програми створення нових літаків ДРЛВ на заміну А-50 і модернізації наявного парку.

"І без такого випробувального стенду всі ці роботи будуть якісно посунуті у строках і саме тому ворожі збитки після втрати А-100ЛЛ у РФ значно більші, ніж втрата літака. А враховуючи те, що у РФ програма створення А-100 "Премьер" й так знаходилась на межі закриття, скоріш за все знищення випробувального стенду остаточно добиває цю російську програму, яку РФ тягли з 2000-х років (якщо не раніше), з обіцянкою поставити перші літаки у 2016 році", - резюмують експерти.

