Розкрито стратегічну мету українських атак на Чорноморський флот

Українські військові не припинять завдавати ударів по Чорноморського флоту, але це "вимагає засобів та часу".

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ВМС готує нові удари по Чорноморському флоту / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна працює щодо виведення з акваторії Чорного моря усього російського Чорноморського флоту, заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук на брифінгу 26 вересня.

Тільки повна відсутність ЧФ Росії у морі дозволить забезпечити безпеку у Чорноморському регіоні.

"Наша ціль - це повне очищення нашої акваторії від присутності Чорноморського флоту. Тому що безпеку в цьому регіоні можна гарантувати лише за відсутності там чинника нестабільності - ЧФ", - пояснив Плетенчук. відео дня

Він підкреслив, що Збройні сили будуть працювати у цьому напрямку й надалі. Проте це вимагає засобів і часу для планування.

Окремо Плетенчук зауважив, що для завдання ракетних ударів по материковій Україні російський флот виходить у відкрите море.

"Зазвичай (росіяни - Главред) виходять у відкрите море. Було таке, що вони запускали ракети неподалік Севастополя, щоб усі це бачили. Але переважно виходять у відкрите море. Бо ніколи невідомо, який буде інцидент, щоб цього не побачив ніхто. По-друге, мабуть, цього вимагає і бойовий статут", - додав представник ВМСУ.

ВМС спостерігає активність одних і тих же російських ракетоносіїв. Б'ють по материку окупанти переважно з Севастополя та Новоросійська.

Севастополь, пояснив Плетенчук, є головною базою Чорноморського флоту. Саме там відбувається завантаження кораблів "Калібрами".

Відповідно, російські ракетоносії мають постійну потребу заходити періодично у Севастополь.

Удари по Криму

Останні кілька місяців ЗСУ активно працюють щодо знищення об'єктів Чорноморського флоту і засобів ППО росіян в Криму. На думку Романа Світана, з такими темпами українські військові мають усі шанси прорвати сухопутний коридор РФ до Криму до Нового року.

22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

Україні також вдалося пошкодити підводний човен росіян у Криму і великий десантний корабель "Мінськ".

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