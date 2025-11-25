Європа підтримає мирний план США і не планує розробляти власний, - Стармер

Союзники України працюватимуть з мирним планом США, а не створюватимуть альтернативний документ.

https://glavred.net/war/evropa-podderzhit-mirnyy-plan-ssha-i-ne-planiruet-razrabatyvat-sobstvennyy-starmer-10718759.html Посилання скопійоване

Європа підтримає мирний план США і не планує розробляти власний / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Коротко:

Європа працюватиме над мирним планом США, власного плану не буде

Частина пунктів плану є неприйнятною, але інші можуть стати основою для справедливого миру

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали Сполучені Штати Америки.

Власний план розробляти не планується. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ прем'єра в Палаті громад.

відео дня

Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".

Політик зазначив, що початковий проєкт мирного плану США включав "неприйнятні" пункти. При цьому деякі інші елементи пропозиції можуть мати "вирішальне значення для справедливого і міцного миру".

"Ми домовилися, що потрібно працювати з існуючим текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші є істотними, а не з іншим текстом", - сказав Стармер.

Що не так з мирним планом США - думка експерта

Ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий вважає, що 28 пунктів Трампа точно не є планом миру. Насправді представлений документ є набором вимог про фактичну капітуляцію, яких від України домагається Росія - тепер уже разом зі своїм найвпливовішим союзником Дональдом Трампом.

Експерт наголосив, що Трамп, по суті, виступає на боці Путіна, а отже - проти України. Це неприємна, але необхідна для усвідомлення реальність.

"Ключове в цій капітуляції - наступне. Окрім того, що Росія отримує все, а ми не отримуємо нічого, вона ще й уникає будь-якої відповідальності, будь-якого покарання за агресію проти України, за всі військові злочини і завдану нею шкоду. Згідно з цими 28 пунктами, РФ повністю реабілітується та амністується, повертається до кола цивілізованих держав, із неї знімаються всі санкції. А якості винагороди вона ще й зберігає за собою всі українські території, які змогла захопити, та навіть більше", - зазначає Дикий.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини

Як писав Главред, за результатами переговорів української та американської делегації в Женеві Україна пішла на поступку в мирному плані США - погодилась на обмеження чисельності армії до 800 тисяч військових.

Раніше, Україна дала попередню згоду на мирну пропозицію, напрацьовану під час консультацій у Женеві за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Як повідомив високопосадовець США у коментарі CBS News, сторони вже узгодили ключові пункти документа, і залишилося врегулювати лише технічні деталі.

Водночас у Кремлі заявляють, що не отримували оновленого 19-пунктного плану врегулювання. Прессекретар воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ініціатива Трампа може стати базою для потенційних переговорів щодо завершення війни.

Читайте також:

Про персону: Кір Стармер Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред