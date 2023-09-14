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Україна вперше уразила підводний човен і корабель РФ ракетами Storm Shadow - Sky News

Андрій Ганчук
14 сентября 2023, 09:45 обновлено 14 сентября, 09:51
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У Великій Британії високо оцінюють нестандартні Збройних сил України та їхню готовність йти на ризики для досягнення ефективних результатів.
Корабель, підводний човен РФ
Україна вперше за час війни вдарила по підводному човні окупантів РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія ( ілюстративні фото)

Україна за допомогою британських ракет Storm Shadow атакувала війська агресора Росії в захопленому Севастополі. Армія уразила далекобійним озброєнням ворожий підводний човен і корабель. У Британії назвали український удар першою відомою успішною атакою на російський підводний човен за час повномасштабної війни.

Як повідомляє Sky News з посиланням на українські та західні джерела, в ніч на середу, 13 вересня, Україна застосувала британські далекобійні ракети Storm Shadow по ворожих об'єктах російських окупантів біля берегів Чорного моря в окупованому Севастополі. В результаті ЗСУ уразили підводний човен і корабель.

"Це були (ракети, - ред.) Storm Shadow", - сказало одне з джерел журналістів.

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У Міноборони Британії поки що не коментували атаку, проте свою точку зору озвучив глава британського Королівського флоту адмірал Бен Кі.

"(Українці, - ред.) демонструють, що можна зробити за допомогою інноваційних розумових процесів і готовності піти на ризик", - сказав Кі.

Журналісти підкреслили, що це перша відома успішна атака на підводний човен окупантів РФ за час повномасштабної війни.

ЗСУ завдали ударів по військах РФ у Севастополі

Збройні сили України 13 вересня завдали ударів по російських окупаційних військах в окупованому Севастополі. Вдалося уразити ворожий десантний корабель і підводний човен.

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по коштах ВМС і портовій інфраструктурі окупантів в корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - підкреслили військові.

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що також удар припав і на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - зазначили у військовій розвідці.

В Офісі президента назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, потрібна демілітаризація Чорноморського флоту агресора, щоб забезпечити безпеку морських торговельних шляхів.

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Севастополь ЗСУ підводний човен війна Росії та України Ракети Storm Shadow
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