Україна вперше уразила підводний човен і корабель РФ ракетами Storm Shadow - Sky News

Україна за допомогою британських ракет Storm Shadow атакувала війська агресора Росії в захопленому Севастополі. Армія уразила далекобійним озброєнням ворожий підводний човен і корабель. У Британії назвали український удар першою відомою успішною атакою на російський підводний човен за час повномасштабної війни.
Як повідомляє Sky News з посиланням на українські та західні джерела, в ніч на середу, 13 вересня, Україна застосувала британські далекобійні ракети Storm Shadow по ворожих об'єктах російських окупантів біля берегів Чорного моря в окупованому Севастополі. В результаті ЗСУ уразили підводний човен і корабель.
"Це були (ракети, - ред.) Storm Shadow", - сказало одне з джерел журналістів.
У Міноборони Британії поки що не коментували атаку, проте свою точку зору озвучив глава британського Королівського флоту адмірал Бен Кі.
"(Українці, - ред.) демонструють, що можна зробити за допомогою інноваційних розумових процесів і готовності піти на ризик", - сказав Кі.
Журналісти підкреслили, що це перша відома успішна атака на підводний човен окупантів РФ за час повномасштабної війни.
ЗСУ завдали ударів по військах РФ у Севастополі
Збройні сили України 13 вересня завдали ударів по російських окупаційних військах в окупованому Севастополі. Вдалося уразити ворожий десантний корабель і підводний човен.
"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по коштах ВМС і портовій інфраструктурі окупантів в корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - підкреслили військові.
У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що також удар припав і на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.
"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - зазначили у військовій розвідці.
В Офісі президента назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, потрібна демілітаризація Чорноморського флоту агресора, щоб забезпечити безпеку морських торговельних шляхів.
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