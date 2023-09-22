Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

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Будівлю штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі частково зруйновано / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Збройних силах України заявили, що війська завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. У Мережі опубліковані кадри руйнувань будівлі штабу і пожежі, в Міноборони окупантів РФ визнали ураження свого стратегічного об'єкта.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ВСУ, українська армія у п'ятницю, 22 вересня, завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі", - підкреслили в Страткомі. відео дня

Росія визнала ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі

У Міноборони РФ повідомили, що ППО загарбників нібито збило 5 ракет. Водночас там поскаржилися на пошкодження будівлі штабу Чорноморського флоту.

"Під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет. В результаті нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту", - зазначили у окупантів.

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі

У центрі Севастополя вдень, 22 вересня, прогриміли вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про удар по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Будівля штабу отримала пошкодження.

У Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук зазначив, що армія України вже обіцяла окупантам продовження ударів по їхніх позиціях на захопленому півострові. При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав окупантам два сценарії щодо Чорноморському флоту в Криму. За його словами, росіяни можуть самі затопити свій флот, або ж ворожий об'єкт буде знищено.

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