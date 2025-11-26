Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталі

Дочка Крістіни Орбакайте здивувала своїм перетворенням.

Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Крістіна Орбакайте з'явилася з дочкою Клавдією в білій сукні

Як відреагувала Алла Пугачова

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка продовжує мовчати про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала свою доньку Клавдію, яка подорослішала. Онука Алли Пугачової з'явилася в соцмережах мами в білій міні-сукні і здивувала бабусю своїм перетворенням.

Орбакайте опублікувала відео, складене з кадрів, що наочно демонструють зміни дочки за останні 5 років. У фіналі ролика Клавдія постала в образі "нареченої" - дівчина похвалилася довгими ногами в білій міні-сукні, прикрашеній стразами. Примітно, що внучка Алли Пугачової вже переросла зіркову матір, зріст якої становить 173 сантиметри.

Крістіна Орбакайте з донькою / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

На появу рідних відреагувала і сама Алла Пугачова, висловивши захоплення від образів дівчат.

"Красуні! Люблю!", - написала Примадонна, додавши емодзі червоного серця.

Алла Пугачова відреагувала на онуку, яка подорослішала / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Шанувальники співачки зазначили, що дівчинка успадкувала риси обличчя від Христини, а ось темне волосся і високий зріст передалися їй від батька.

"Ось це ніжки, очей не відірвати"

"Татова донечка, більше схожа на нього"

"Яка красуня, що мама, що дочка"

Зараз Орбакайте проводить час із сім'єю в Маямі, США. Артистка практично не виступає на сцені і присвячує час відпочинку та сім'ї - відвідує пляжі та місцеві ресторани.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

