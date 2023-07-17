Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

Раніше Ердоган заявляв, нібито домовився з Путіним про її продовження.

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Росія повернулася до блокування українського зерна / Колаж: Главред, фото Вікіпедія

Країна-агресор Росія в односторонньому порядку виходить з зернової угоди. Про те, що її дія припиняється, заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Пєсков також зазначив, що позиція РФ щодо зернової угоди нібито була заявлена ще до інциденту на Кримському мосту. Пєсков підкреслив, що "теракт " тут ні до чого.

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Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляє з посиланням на спікера російського МЗС, що Москва офіційно повідомила Анкару, Київ, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Посол РФ у Мінську Борис Гризлов повідомив, що його посольство в Білорусі вранці 17 липня передало українській стороні ноту з викладенням позиції Москви щодо зернової угоди. У переданій Києву ноті Москва заперечує проти продовження зернової угоди, її виконання має бути припинено з 18 липня, зазначив він.

Уряд Німеччини вже закликав Росію продовжити зернову угоду і забезпечити її довгострокову дію, заявила представник Кабінету Міністрів ФРН Крістіане Хофман.

Також Реджеп Таїп Ердоган заявив, що має намір обговорити зернову Угоду в ході очікуваного візиту Володимира Путіна до Туреччини. Він зазначив, що Туреччина до останнього моменту "робила зусилля з порятунку зернової угоди".

Росія вийшла із зернової угоди: передісторія

13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив Путін журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

"Як одна з опцій, не спочатку продовження, а потім виконання обіцянок, а спочатку виконання обіцянок, а потім наша участь. Що я маю на увазі, ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо всі ще говорять, що всі дані нам обіцянки будуть виконані, так нехай виконають цю обіцянку. Ми відразу ж приєднаємося до цієї Угоди", - сказав він.

14 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на продовження зернової угоди. Як повідомили в Reuters, виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що угода буде продовжена з нинішнього кінцевого терміну 17 липня в результаті зусиль ООН і Туреччини. Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині в спробах продовжити зернову угоду і готова "вивчити всі рішення", заявили в ЄС.

Також зазначимо, що вночі 17 липня на естакаді Кримського мосту в захопленому агресором Росією Криму в результаті двох вибухів впав проліт. Рух по мосту перекрито. На шляху до нього утворилися величезні пробки.

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