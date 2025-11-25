Долар і євро можуть ще здивувати: банкір попередив, чого чекати до кінця листопада

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок.

Що буде з курсом долара і євро до кінця листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основні факти:

Відключення світла створюють додатковий тиск на валютний ринок

Гривню підтримують низька інфляція та високі міжнародні резерви

Долар цього тижня очікується в межах 41,8–42,2 грн

Поточна ситуація в енергетичному секторі, зокрема тривалі та непередбачувані відключення електроенергії, починає впливати не лише на бізнес‑процеси, а й на валютний ринок. За словами банкіра Тараса Лєсового, перебої зі світлом формують додатковий психологічний тиск: населення активніше скуповує готівкову валюту "про запас", а бізнес змушений переглядати ціни через зростання витрат, пише РБК‑Україна.

Попри це, експерт наголошує, що гривня зберігає відносну стабільність завдяки прогнозованому рівню інфляції. Якщо нинішня тенденція триватиме, річний показник може знизитися до близько 10%, що не створюватиме різкого попиту на іноземну валюту. Лєсовий додає, що сезон активних покупок у листопаді та грудні — "чорна п’ятниця" та підготовка до новорічних свят — традиційно підсилює попит саме на гривню, а не на долар чи євро.

Важливим фактором стабільності залишаються міжнародні резерви України, які тримаються на рівні близько 50 млрд доларів. Це дозволяє Національному банку ефективно згладжувати коливання та втручатися в ринок у разі потреби. За словами Лєсового, міжбанківський ринок і надалі визначає орієнтир для обмінників, а значного розриву між готівковим і безготівковим сегментами вже два роки поспіль не спостерігається. Ба більше, інколи саме готівкові оператори стають ключовими покупцями валюти на міжбанку, формуючи пропозицію для населення.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Щодо прогнозів на тиждень 24–30 листопада, банкір очікує, що курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 41,8–42,2 грн, а євро — 48–49,5 грн. На готівковому ринку ситуація буде подібною: долар утримуватиметься в діапазоні 41,8–42 грн, євро — 48–49,5 грн. У банках різниця між курсами купівлі та продажу становитиме 20–30 копійок для долара та 30–50 копійок для євро, тоді як в обмінниках ці показники можуть бути дещо вищими.

Лєсовий підкреслює, що за нинішніх умов різких стрибків курсу не очікується, а ринок залишається відносно передбачуваним завдяки політиці НБУ та сезонним чинникам.

Курс долара - останні новини

Раніше Главред розповідав, що напередодні новорічних і різдвяних свят частина доларів, придбаних, наприклад, минулого року, українцями може бути конвертована в нацвалюту.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

