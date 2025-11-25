Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

Вадим Тупчій був видатним декоратором.

Вадим Тупчій - причина смерті / колаж: Главред, фото: facebook.com, Вадим Тупчій

Вадим Тупчій загинув під час атаки на Київ

Хто повідомив про його смерть

У ніч на 25 листопада загинув український декоратор і бутафор Вадим Тупчій під час масованої атаки на Київ з боку країни-терориста РФ, ударний шахед влучив у його квартиру.

Про загибель артиста повідомив український журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогоднішнім обстрілом вони вбили Вадима Тупчія, відомого декоратора і бутафора, який створював носи для "Шоу Довгоносиків". У його квартиру було пряме попадання "Шахеда". Такі перемоги у російської армії тепер", - написав журналіст.

На сайті актора і режисера Віктора Андрієнка зазначено, що вони з Вадимом розпочали спільну роботу над "Шоу Довгоносиків" ще студентами.

Вадим Тупчій / фото: facebook.com, Вадим Тупчій

"Моє завдання було зробити носи для "Шоу Довгоносиків" не одноразові, а довговічні - з латексу. Цих носів були сотні. На одного Андрієнка було зроблено - штук по 20 носів. Нос-картопля, нос-морквина, нос-гачок для різних образів", - зазначав декоратор.

Про персону: Вадим Тупчій Вадим Тупчій - актор за освітою, працював монтажником декорацій у київському Театрі драми і комедії, розповіли PEN Ukraine. У 21 рік влаштувався на роботу на завод духових музичних інструментів, у 25 років разом із майбутнім учасником "Шоу довгоносиків", українським актором Віктором Андрієнком грав у театрі "Шарж". Для "Шоу довгоносиків", яке транслювали на українських телеканалах з 1996-го по 1999 рік, Тупчій створив сотні латексних носів. У квартирі, в яку потрапив Shahed, Вадим Тупчій працював близько 25 років. Там зберігалися роботи бутафора, музичні інструменти, маски.

