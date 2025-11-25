Рус
"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

Юрій Берендій
25 листопада 2025, 20:43
У разі відмови від мирного плану Трампа ситуація для України у війні з Росією може небезпечно загостритись через намагання президента США врятувати РФ.
'Небезпечний сценарій': чим обернеться для України відмова від мирного плану США
Чим обернеться для України відмова від плану США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Дикий:

  • Трамп може зупинити продаж зброї для України
  • Без американських санкцій - Росія отримає додаткові можливості вести війну
  • Президент США намагається врятувати Росію

У разі відмови України прийняти 28 пунктів американського мирного плану завершення війни з РФ адміністрація Трампа може припинити продаж Україні озброєння за європейські кошти та піти на скасування санкцій проти Росії. Про це в інтерв’ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий.

Він наголосив, що зняття американських санкцій є для України значно небезпечнішим, адже без фінансування та зброї зі США ми здатні обходитися — їхня роль у війні швидко зменшується. Натомість європейські санкції без підтримки Вашингтона втратять ефективність, а Росія отримає додаткові можливості для продовження війни.

"І все-таки війна ведеться не пачками грошей, а людьми і "залізом". І з тим, і з іншим у росіян вже проблеми, у них далеко не все "в шоколаді". Звичайно, це не означає, що таких проблем немає у нас. Між іншим, те, що Росія зараз висуває ці умови капітуляції, теж є певним сигналом. Адже якби росіяни вважали, що здатні дійти до Дніпра (річки), окупувати все лівобережжя, а також повторити похід на Київ, вони навіть на такі умови зараз би не погоджувалися", - вказав він.

На думку Дикого, таким чином Трамп фактично надає Москві шанс уникнути від поразки, змушуючи Україну до проміжної капітуляції, що дозволило б РФ відновити сили, подолати кризу і через певний час знову розпочати агресію. Він підкреслив, що зараз Україна має найбільші шанси вистояти, тому опір є критично важливим за будь-яких умов.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна поступитись - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в коментарі 24 каналу наголошує, що заяви європейських країн про намір послабити Росію мають супроводжуватися конкретними кроками. Він вважає, що ключовим важелем впливу на Кремль є саме санкції, тоді як товарообіг між США та Росією нині мінімальний — лише 3–4 мільярди доларів на рік.

За його словами, саме жорсткий санкційний тиск здатен змусити Москву піти на поступки.

"Я не бачу перспективи розв'язання цієї війни військовим шляхом... а от санкційний тиск – це дуже потужно. Російська економіка перебуває у кроці від прірви. Але цей крок вимірюється не днями, а місяцями", – підсумував Клочок.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що за останній тиждень США зробили значний крок уперед у напрямку мирної угоди. За її словами, залишилося узгодити лише "кілька чутливих, але цілком вирішуваних деталей".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом у День подяки 27 листопада, щоб остаточно узгодити умови плану щодо завершення війни.

За даними неназваного високопосадовця США, якого цитує CBS News, Україна попередньо підтримала мирну пропозицію, сформовану на консультаціях у Женеві за посередництва команди Трампа. Основні пункти документа вже погоджені, і залишилося врегулювати лише низку технічних деталей.

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

